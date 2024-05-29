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        Haberler Dünya Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı'yla görüştü

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı'yla görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı Store ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Norveç'in Filistin'i tanıma kararının iki devletli çözüme katkı sağladığını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 20:07 Güncelleme: 29.05.2024 - 20:33
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı'yla görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede Türkiye ile Norveç ilişkileri, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in pervasız ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarının durdurulması ve bölgede kalıcı barış için çabaların artırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç’in Filistin’i tanıma kararının bölgede sürdürülebilir barışa, huzura, adalete ve iki devletli çözüm vizyonuna katkı sağladığını söylerken bu isabetli adımları ile süreç boyunca kararlı davranışlarından ötürü Norveç hükümetini tebrik etti."

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