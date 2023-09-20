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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'le görüştü

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'le görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 18:17 Güncelleme: 20.09.2023 - 19:29
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'le görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

        Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti. Görüşme, basına kapalı yapıldı.

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