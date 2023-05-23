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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk devletleri mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de 'nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa oradayız' şiarıyla Rumeli’den Kafkasya’ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık" paylaşımında bulundu

Giriş: 23.05.2023 - 09:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk devletleri mesajı: Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa oradayız!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye gibi bir vatanımız, Türkiye gibi bir yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır" paylaşımında bulundu. Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye; Çerkes’i, Tatar’ı, Gagavuz’u, Arnavut’u, Pomak’ı, Boşnak’ı, Türkmen’i, Ahıska’sı, Özbek’i, Uygur’uyla tarih boyunca dara düşen her kardeşine eman ve esenlik yurdu oldu.

Biz de “nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa oradayız” şiarıyla Rumeli’den Kafkasya’ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık.

Ortak tarih, dil, inanç ve kültür birliği içinde olduğumuz tüm ülkelerle yeniden kucaklaştık. Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurarak Türk Cumhuriyetleriyle bağlarımızı daha da güçlendirdik.

Can Azerbaycan’la birlikte, 30 yıllık işgalin ardından Karabağ’ı özgürlüğüne biz kavuşturduk. TİKA’mız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle ecdat yadigârı eserleri ayağa kaldırdık, şehitliklerimizi yeniden ihya ettik.

YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfımızla dilimize, tarihimize, medeniyet değerlerimize sahip çıktık. Türk Hava Yollarımız, Anadolu Ajansımız, TRT’mizle beşerî ve ticari bağlarımızı perçinledik.

Kızılay’ımız, AFAD’ımız, sivil toplum kuruluşlarımızla zor günlerinde kardeşlerimizin imdadına koştuk. Bosna-Hersek’te sel felaketi, Arnavutluk’ta deprem yaşandığında kardeşlerimizin yanında ilk biz olduk.

21 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz bu çalışmalarımız neticesinde, yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan’ın kalbini yeniden fethettik. İnşallah 28 Mayıs’tan sonra da merhum Aliya’nın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

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