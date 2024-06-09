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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Hastası Programı" çerçevesinde Vahdettin Köşkü'nde dünyanın birçok ülkesinden gelen gençleri ağırladı. Düzenlenen programa serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Encümen, milli para yelken sporcusu Miray Ulaş, dünya şampiyonu milli boksör Ayşe Çağırır, milli atlet Mizgin Ay, oyuncu Berat Efe Parlar ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler katıldı.

Dünyanın farklı coğrafyalarından siz evlatlarımızı misafir etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ülkemizde her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz. Tütün sadece insanı zehirlemiyor aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor.

REKLAM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Hastası Programı" çerçevesinde Vahdettin Köşkü'nde dünyanın birçok ülkesinden gelen gençleri ağırladı. Düzenlenen programa serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Encümen, milli para yelken sporcusu Miray Ulaş, dünya şampiyonu milli boksör Ayşe Çağırır, milli atlet Mizgin Ay, oyuncu Berat Efe Parlar ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler katıldı. "HER YIL 85 BİN İNSANIMIZI TÜTÜN CANAVARINA KURBAN VERİYORUZ" Programda konuşan Erdoğan, "Milyarlarca dolarlık hacmiyle sigara endüstrisinin çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini hedef aldığını görüyoruz. Tütün endüstrisi yeni ürünlerle ve kanuni boşluklardan da faydalanarak insanların hayatı pahasına kazancına kazanç eklemektedir. Aslında rakamlar sorunun vardığı ürkütücü boyutları ortaya koyuyor. Dünyada her gün 20 bin kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz. Tütün sadece insanı zehirlemiyor aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor. Dünya genelindeki çocuk nüfusunun yaklaşık yarısı tütün dumanının kirlettiği havayı solumak zorunda kalıyor. Sigara dumanı 4 binden fazla toksik ve kanserojen madde içeriyor. Tütün ürünlerinin içindeki toksin ve diğer kanserojen maddeler havaya yayılarak içen kişinin yakınındakiler için kirli bir ortam oluşturmakta. Tütün kullanmadığı halde tütüne maruz kalanların, yani pasif içicilerin durumu daha vahimdir. Sigaranın bütün bu zararlarına rağmen tütün endüstrisi büyümeye, her yıl 700 milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor. Şahsımın ilk gençlik yıllarından itibaren sigaraya karşı verdiği mücadeleyi aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Yakın çevremizden başlamak suretiyle tütün kullanan herkesi bu meretin zararlarına karşı açıkça uyardık, varsa sigara paketlerine el koyduk, onlardan bırakacaklarına dair söz aldık" ifadelerini kullandı.

"TAVİZSİZ TAVRIMIZ NETİCESİNDE ÜLKEMİZDE SİGARA KULLANIMINDA AZ DA OLSA BİR GERİLEME YAŞANDIĞINI MEMNUNİYETLE MÜŞAHEDE EDİYORUZ" Sigaraya karşı hayata geçirilen yasal düzenlemelere vurgu yapan Erdoğan, "Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle gençlerimizi sigara bağımlılığına karşı bilinçlendirmeye özen gösterdik. Kapalı mekanlarda sigara içme yasağından para cezalarının arttırılmasına ve yüksek vergi uygulamasına kadar çok önemli adımlar attık. Sağlık uyarılarının sigara paketleri üzerinde daha görünür ve etkili şekilde yer almasını sağladık. Dumansız hava sahası ve havanı koru kampanyaları ile toplumsal farkındalığı arttırmaya çalıştık. Tütün ürünlerine karşı en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler bizim hükümetlerimizdir. Tavizsiz tavrımız neticesinde ülkemizde sigara kullanımında az da olsa bir gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu sinsi tehlikeye karşı bütün vatandaşlarımızın, tüm insanlığın teyakkuz halinde olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bundan sonra da mücadelemizi daha kararlı şekilde sürdüreceğiz. Sorumluluk duygusu ile hareket ederek akranlarınıza örnek olduğunuz için her birinizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"DENİZLERİMİZE ULAŞAN 8 MİLYON TON ÇÖPÜN YÜZDE 73'Ü SİGARA İZMARİTİ" Programa katılan Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Encümen ise sigaranın zararlarının denizin altında da görüldüğünü belirterek, "Dünyamızın 4'te 3'ü sularla kaplıyken ben de denizlerimizde en çok sigara izmariti atığı ile karşılaşıyorum. Hatta denizlerimize ulaşan 8 milyon ton çöpün yüzde 73'ü sigara izmariti. Şu an içinde bulunduğumuz küresel iklim krizinde maalesef denizlerimiz bizim atıklarımız yüzünden boğuluyor. Aynı zamanda bir sıfır atık elçisi olarak yaptığımız kıyı temizliği çalışmalarında, su altı çalışmalarında gördüğümüz o pozitif değişimler bana umut veriyor. Nefesimizin sonuna kadar mücadeleye devam etmemiz gerekiyor" dedi.

"TÜM MİLLETİM ADINA SİZLERİ TEBRİK EDİYORUM" Erdoğan, Dünya Okyanus Günü’nü de işaret ettiği konuşmasında, sigara atıklarının deniz kirliliğinde büyük pay sahibi olduğunu söyleyen milli sporcu Şahika Ercümen’in konuşmasına da yanıt verdi. Erdoğan, "Sigara izmaritleri su altında sizleri, ciddi manada da rahatsız ediyordur. Maalesef, durum bu. Ben tabi, sizi özellikle tebrik ediyorum, çünkü bu sıfır atık konusunda gerçekten sporcularımız içerisinde ciddi bir mücadele verdiniz, bu mücadelede de bütün sporcu kardeşlerimize örnek oldunuz. Tüm milletim adına sizleri tebrik ediyorum" dedi.