"Güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkünde, 13. Büyükelçiler Konferansının katılımcısı büyükelçilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada konuşma yaptı.

"GIDA KRİZİ KAPIDAYKEN ARZ GÜVENLİĞİNE KATKIDA BULUNDUK" Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına değindi. Erdoğan "Rusya - Ukrayna savaşında hep sayın Zelenskiy ile hem de Sayın Putin ile olan görüşmelerimizde sorunların diyalogla çözülmesinin altını çizdik. Önce Antalya sonrasında ise İstanbul'da yaşanan görüşmeler barış umutlarını yeşertti. Barış nutukları atarak dünyada barış tesis edilemez. Ancak girişimci ve sorumluluk üstlenen yaklaşımlarla gerçeğe dönüşebilir. Tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Böylece gıda krizinin kapıda olduğu dönemde dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk" dedi. Son dönemde Azerbaycan ve Ermenistan arasından yaşanan gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan'ın gelişmeleri doğru okuyarak Azerbaycan ve Türkiye'nin samimi çağrılarına karşılık vermesiyle bölgemizin istikrara kavuşacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR" Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili, şöyle konuştu: "Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerimizi eskisinden güçlü hale getiriyoruz. İsrail ile ilişkilerimizi Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmak için de kullanıyoruz. Kudüs meselesindeki hassasiyetimizi İsrail yönetimi ile en üst düzeyde paylaşıyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu açıkça belirtiyoruz. Çocukların daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır." Doğu Akdeniz'deki doğal gaz çalışmalarına ilişkin Erdoğan, "Yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz" diye konuştu.

"GÜVENLİK KUŞAĞININ HALKALARINI İNŞALLAH YAKINDA BİRLEŞTİRECEĞİZ" Terörle mücadelenin sürdürüleceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz."

"SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDEN TÜRKİYE BU ÜLKELERİN ÜYELİĞİNE KABUL ETMEYECEK" Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya ve İsveç'in üyelik sürecine ilişkin de mesaj verdi. Erdoğan "Türkiye coğrafi konumu itibariyle ne Batı'ya ne Doğu'ya sırtını dönemez. Ancak Türkiye'nin güvenliğine tehdit saçan terör örgütlerinin üyelerine taziye mesajlarının gönderilmesinin açıklaması olamaz. Hiçbir NATO ülkesinin Türk adaletinden kaçan FETÖ'cü alçaklar ve PKK'lı teröristler için birer güvenli liman olmaması gerekir. PKK'lıların sokaklarında cirit attığı, her yıl ciddi miktarda haraç topladığı, eylem yaptığı devletlerin üyelikleri NATO'ya fayda sağlamayacağı gibi temsil ettiği değerlere de zarar verecektir. İsveç ve Finlandiya'ya net tavrımızı söylüyoruz. Sözler yerine getirilmeden Türkiye bu ülkelerin üyeliğini kabul etmeyecektir" dedi. Türkiye'nin diplomasideki çabalarına da değinen Erdoğan "Bugün Türkiye 255 dış temsilciliği ile dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip ilk 5 ülkesi arasında yer alıyor. Afrika'da 44 büyükelçiliğimiz faaliyet gösteriyor. Latin Amerika ve Karayipler ile ticaret hacmimiz 15 kat arttı. Büyükelçilik sayımız da 18'e yükseldi. Türk Hava Yolları, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü bu alanda büyümemize katkı sağlıyor" dedi. * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.