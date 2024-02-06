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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fedakarlık yapanları unutmayacağız

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem felaketinin yıl dönümünde, "Çok ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü ilk günlerde, fedakarlık yapan, insanüstü bir gayretle deprem bölgesine ulaşan kahramanlarımızın hiçbirisini unutmayacağız" ifadelerini kullandı. Törende 9 bin 289 konutun teslimatı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:22
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        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, ilk etapta yapımı tamamlanan 9 bin 289 konutu hak sahiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, butona basarak kura çekim işlemini başlattı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

        Öncelikle, sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan adliyesinde meydana gelen terör saldırısından dolayı adalet camiamıza geçmiş olsun diliyorum. Zamanında müdahale eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.

        Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızdan bir tanesinin Hakk'a yürümesinden dolayı ona da Allah rahmet eylesin diyorum.

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        6 Şubat’taki depremler, insanlık tarihinin en sarsıcı felaketlerinden bir tanesi olarak tarihe geçmiştir. Milletleri millet yapan, zorluklar karşısında tek bilek, tek yürek olarak acılarını paylaşmalarıdır. Milletimiz 6 Şubat depremlerinde bu imtihanı başarıyla vermiştir. Asrın felaketinin ardından asrın dayanışması ile kalkmayı başardık.

        Hamdolsun biz depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, şehirlerin yeniden inşasında önemli yol kat edilmiş bir hale ulaştık.

        Bu elim tarihi, afet ve milli dayanışma günü haline getirerek, geçmişimizden aldığımız derslerle geleceğimizi daha güçlü bir şekilde inşa etmenin yollarını arayacağız. Bilhassa çok ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü ilk günlerde, fedakarlık yapan, insanüstü bir gayretle deprem bölgesine ulaşan kahramanlarımızın hiçbirisini unutmayacağız. Deprem bölgesinde 160 bin personelle tüm işlerin devam etmesini sağladık. Enkaz altından kurtardığımız her can milletçe umudumuzu tazeledi. Sevk ettiğimiz 1 milyon çadırla yaklaşık 3 milyon kişinin acil barınma ihtiyacını çözdük. 350 bin haneye kira desteği verdik. 215 bin konteynerle depremzede vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda barınma imkanı sunduk. 3,5 milyon vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Türk Havayollarımızın öncülüğünde 712 bin kargo seferi ile 33 bin tona yakın yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık.

        Kalıcı konutların inşasına da hemen başladık. İnşası biten konutların kura çekimi ve anahtar teslimini geçtiğimiz günlerde Hatay ve Gaziantep’te yaptık. Bugün de Kahramanmaraş’ta 9 bin 289 konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarlarını teslim ediyoruz. Bunlara ilave olarak 20 bin konutun da yapımı sürüyor.

        İmar ve inşa konusundaki 30 yıllık tecrübemiz olmasaydı yaralar bu kadar hızlı sarılamazdı. Hayatımızın hiçbir döneminde insanımıza hizmet ederken ayrım yapmadık, yapmayacağız. Hep söylediğimiz gibi, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Belediyelerde 30 yıldır, hükümette 21 yıldır milletimizin gönlünde taht kurmayı başardık. Biz eser vermeye, hizmet etmeye, ülkemizi ve şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamaya talibiz.

        Birileri çıkmış Hatay’da söylediğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Biz hükümet olarak hangi partiden olduklarına bakmaksızın belediyelere bütçeden aldıkları payı gönderiyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde belediyelerin yapması gereken yatırımları bakanlıklarımıza bağlı kurumlar ile hayata geçirdik. Ellerindeki onca kaynağa rağmen hizmet üretemeyen muhalefet belediyeleri basiretsizdir. Bunun sebebi, beceriksizliktir, iş bilmezliktir. Kendine oy vermeyenlere hizmet götürmeyeceklerini bizzat söyleyenlerin bu son çırpınışlarıdır.

        Türkiye’nin içinden geçtiği bunca badirenin altından kalkarken, söz verip geciktiğimiz hususlar mutlaka vardır. Ancak önümüze kurulan tüm tuzaklara rağmen ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en ileri seviyesine getirdik.

        Ülkemizin lokomotif sektörü savunma sanayisi yatırımlarını deprem bölgesinde yoğunlaştıracak bir iskan projesi başlattık. Hatay Kırıkhan’da Roketsan için bir sanayi alanı kuruyoruz.

        Kahramanmaraş’a TUSAŞ vasıtasıyla bir havacılık üretim üssü kuracağız. Havacılığa ait pek çok parçanın üretimi artık burada yapılacak.

        Şehrimize bir meslek yüksekokulu açıyoruz. Sektörü destekleyecek, bilimsel ve teknik çalışmalar için şehrimizin ikinci üniversitesini İstiklal Teknik Üniversitesi’ne dönüştürüyoruz. Adıyaman’a da savunma sanayi girişimlerimizin ortak girişimi ile bir kablo üretim tesisi kazandırıyoruz.

        Detaylar birazdan...

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