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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yapacağı iade-i ziyaret hakkında "9 Haziran'dan sonra olacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 13:55 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:29
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapacağı iade-i ziyareti 9 Haziran'dan sonra yapacağını açıkladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'ten ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, CHP Genel Merkezinde ziyaretiniz bekleniyor, tarih belli mi?" sorusuna Erdoğan, "Ayın 9'undan sonra." cevabını verdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin soruya da "Bugün bir görüşmemiz yok. Arkadaşlarımız, ilgili birimlerimiz görüşecekler, Görüşmememiz için hiçbir neden, hiçbir sebep yok." karşılığını verdi.

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