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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar! - Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Konuşmasında sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri ile Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilere burs müjdesinde bulunan Erdoğan, "Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik bir artışa gidiyoruz. Burslarda da döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında bir zam yapmış oluyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:51
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "3 aylık yaz tatilinin ardından pazartesi günü öğrencilerimiz okulları ve öğretmenleri ile buluştu. Kendi evlatlarından ayrı tutmadıkları öğrencileriyle buluşan tüm öğretmenlerimize buradan selam gönderiyorum.

        Büyük bir aşkla çalışan eğitim ordumuzun tüm neferlerine de buradan teşekkür ediyorum. Rabbim tüm öğretmenlerimizden razı olsun diyorum. Üzerimde hakkı olan saygıdeğer öğretmenlerimi buradan bir kez daha anıp vefat eden öğretmenlerimi de rahmetle yad ediyorum.

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        "DEVLETİMİZİN İKİNCİ ASRINA ÇOK BÜYÜK BİR HEYECANLA GİRECEĞİZ"

        Bizden kopartılan öğretmenlerimizi hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizin ismini Gabar'da petrol sahasına verdik. Bu sene Cumhuriyetimiz'in 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Devletimizin ikinci asrına çok büyük bir heyecanla gireceğiz.

        "DERSLİK SAYIMIZ NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKTI"

        Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Biz 2002'den bu yana boş durmadık. Her alanda çok ciddi hazırlık yaptık. Bu süreçte eğitime daima çok önem verdik. 2002'de göreve geldiğimizde derslik sayımız 343 bindi bugün bu sayı neredeyse iki katına 620 bine çıktı.

        EK DERS VE BURS ÜCRETİ MÜJDESİ

        Buradan bir müjde vermek istiyorum. Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız.

        (Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilere) Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında bir zam yapmış oluyoruz.

        "FİKRİ OLAN PAYLAŞSIN, TENKİDİ OLAN İLETSİN"

        Eğitim meselesinde, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm paydaşların yapıcı eleştirilerine açığız. Fikri olan paylaşsın, tenkidi olan iletsin. Türkiye ortak akılla çözüm bulacak kapasiteye sahip bir ülkedir. Önerisi olan paylaşsın, herkesi objektif bir anlayışla eğitim hamlemize destek olmaya davet ediyorum.

        YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

        Türk demokrasisi sivil anayasa yapacak olgunluğa da ulaşmıştır. Sivil bir anayasa, amaçlarımıza ulaşmayı daha kolaylaştıracaktır. Sivil anayasa ile ilgili de tüm aktörler bu sürece pozitif katlı vermeli.

        SEZGİN TANRIKULU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ

        Bir tane sözde milletvekili çıkmış benim Mehmetçiğime saldırıyor. Mensubu olduğu parti kalkıp da bu milletvekili müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor. Biz Mehmetçiğimize hiçbir gücün dokunmasına müsaade etmeyiz."

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