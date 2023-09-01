Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var" - Teknoloji Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var" - Teknoloji Haberleri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Ankara'da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Eylül sonunda yapılacak İzmir Teknofest’le bu yılki teknoloji festivali tamamlanacak.

Teknofest benim adeta evladım gibidir.

Bundan 6 yıl önce bir kucağıma torunum Aybike’yi, diğer kucağıma o günlerde fikri oluşum halinde olan Teknofest’i almanın gururunu yaşadım.

2023 Teknofest'ine her seviyeden 1 milyon gencimizin başvurduğunu öğrendim. İşte bu tablo Türkiye Yüzyılı tablosudur. Şartların en zor olduğu anlarda kimseye boyun eğmeyen bu milletin damarlarında dolaşan özgürlük tutkusunu görmek isteyen gelsin burada sizlere baksın.

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Devleti yönetmek, ülkeyi kalkındırmak, halka hizmet etmek için başa geçenlerin tek vazifesi millet adına bu sorumluluğu yerine getirmektir.

Vatana sahip çıkmak, öyle hamasetle, yan gelip yatmakla olacak iş değildir. Onun için bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Durmadan, dinlenmeden çalışacağız ki hem ecdada layık olabilelim, hem de geleceğimize sahip çıkabilelim.

Her safhada desteklerimiz ve teşviklerimizle sizlerin yanındayız.

Ülkemiz bir zamanlar rahmetli Cem Karaca’nın Tamirci Çırağı şarkısında dile getirdiği gibi insanımıza ‘işçisin sen işçi kal’ denildiği ve önünün kesildiği dönemler yaşadı. Ama artık sıkıysa bunu de, yemez. Artık uzaya füzeler gönderen gençlik var. İHA'larımız var SİHA'larımız var. Bunlarla beraber uzaydayız.

Artık milli teknoloji hamlesi var. Artık Teknofest kuşağı var.

Türkiye olarak bu senaryoya gelene kadar çok oyun bozduk ama önümüzde hala dikkat etmemiz gereken tehditler bulunuyor.

Maziden atiye köprü kuramayan, çağa ayak uyduramayan milletlerin akıbeti berbat olmaya mahkumdur.

Birileri ülkemizde yaşayan sığınmacıları etrafa kin ve nefret tohumu saçmanın vesilesi yapmaya çalışıyor.

Bu mazlumların hali bize ülkemizi her alanda daha da güçlendirmemiz gerektiğini hatırlatıyor.

Kardeşlerim hiç merak etmeyin, bu ülke ne yol geçen hanıdır, ne bedavacı yatağıdır ne de kimsenin istila edebileceği bir ülkedir.

İşte biz aynı zamanda kendimizi sömürgecilerden, zalimlerden, ayıran vasıflarımızla büyüğüz, güçlüyüz ve farklıyız. Medeniyetimizin özünü oluşturan bu vasıflarımızı kaybedip zalimlerle aynı olduğumuz gün bizim kıyametimizdir.

Bu ülkenin varlığına, birliğine, bekasına göz dikenlerin hepsi beşinci kol hareketidir.

Demokratik bir ülkede farklılıkları ifade etmek, bozgunculuk yapmak suçtur.

Bu nefret suçları hakkında benzer düzenlemeleri de hayata geçirmeliyiz.

Diyeceksiniz ki bunların Teknofest’le ne alası var. Aslında bu ülkede yaşanan her şeyin birbiriyle bağlantısı var.

Teknofest gibi milli teknoloji hamleleriyle gençlerimizi hayırda yarıştırma peşindeyiz. Milletimizi kışkırtanların ne peşinde olduğu ise bellidir.

Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin bilime, teknolojiye, araştırmaya geliştirmeye, ötekine saygıya olan meyillerini biliyoruz. Bunun için de tüm yatırımımızı siz gençlere yapıyoruz.

Her ilimizde açtığımız üniversiteler ile yüksek öğrenime geçişte yığılmaları ortadan kaldırdık.

Yeni eğitim kurumları da hızla devreye giriyor. Meslek liselerimiz ve meslek yüksek okullarımız artık ara eleman değil aranan eleman yetiştiren yerlere dönüşüyor.

Gençlerimizin kariyer yarışını hem daha adil hem daha sürdürülebilir hale getiriyor.

Bir kez daha Teknofest Ankara’nın hayırlı olmasını diliyorum. T3 vakfımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."