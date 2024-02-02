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        Haberler Gündem Politika CANLI YAYIN | Son dakika haberi- Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıkladı - Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "AK Parti belediyeciliği, eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş müktesebata sahiptir. Her kim daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa hodri meydan" ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasının ardından kentin 17 ilçesinin belediye başkan adayını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 15:44 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:43
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sözlerimin hemen başında vefatını derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Alatlı, eserleri ile aramızda yaşamaya devam edecektir. Dün vefat eden Prof.Dr.Orhan Türkdoğan'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Alinur Aktaş ile devam kararımızın ardından ilçe adaylarımızı açıklayacağız. Burası müstesna bir şehirdir. Bursa her şeyden önce kuruluşun şehridir.

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        "AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ RÜŞTÜNÜ İSPAT ETMİŞTİR"

        Bursa'dan Edirne'ye oradan İstanbul'da ve nihayet Ankara'ya uzanan başkentler silsilesinin ilk yıldızını hep kalbimizde taşıdık. Nice şairler ilhamını Bursa'dan aldıkları eserlerle isimlerini tarihe kazımıştır. Biz de son 21 yıldır Bursa'yı hak ettiği eser ve hizmetlere kavuşturmak için bu yolda yürüyoruz. Bursa'yı modern bir şehir haline dönüştürdük. Elbette hala eksiklerimiz var. İnşallah seçim tarihine yakın tekrar Bursa'ya geldiğimizde yapacağımız çalışmaları sizlere aktaracağız. Biz istiyoruz ki Bursa'nın Türkiye Yüzyılı yürüyüşü 31 Mart'ta ilçe belediyeleri tercihleriyle daha çok hızlansın. Konu eser ve hizmet olunca üstümüze kimseyi tanımayız. AK Parti belediyeciliği, eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş müktesebata sahiptir. Her kim daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa hodri meydan.

        "CHP'DE HERKES BİR KÖŞE BAŞINA YAPIŞMANIN DERDİNDE"

        Bizim için siyaset hayırda yarış vesilesidir. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz. CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor. Şehirlerin hali umurlarında değil. Kendi arkadaşlarına bu derece hoyratça davrananların o şehirlerde yaşayanlara şefkatle yaklaşması mümkün mü?

        "EN BÜYÜK YOLDAŞIMIZ MİLLETİMİZİN BİZZATİHİ KENDİSİDİR"

        Eskiler önce yoldaş sonra yol derler. Bizim en büyük yoldaşımız hiç şüphesiz milletimizin bizatihi kendisidir. Siyasi mücadelemizde birlikte ter döktüğümüz yol arkadaşlıklarımız var. Bu arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye için ne yaptıysak neyi başardıysak bu mücadeleyi onlarla birlikte verdik.

        Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken, kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyorum. Milletimiz nasıl bizi vesayetle, terörle mücadelede yalnız bırakmadıysa Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde de yalnız bırakmayacaktır."

        İlçe belediye başkan adayları açıklandı:

        Büyükorhan: Kamil Turhan

        Gemlik: Refik Yılmaz

        Gürsu: Mustafa Işık

        Harmancık: Yılmaz Ataş

        İnegöl: Alper Taban

        İznik: Kağan Mehmet Usta

        Karacabey: Ali Özkan

        Keles: Ali Doğru

        Kestel: Ferhat Erol

        Mudanya: Gökhan Dinçer

        Mustafakemalpaşa: Ahmet Beygirci (MHP)

        Nilüfer: Celil Çolak

        Orhaneli: Ali Osman Tayır

        Orhangazi: Bekir Aydın

        Osmangazi: Mustafa Dündar

        Yenişehir: Davut Aydın (MHP)

        Yıldırım: Oktay Yılmaz

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