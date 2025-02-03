Büyüleyen görüntü! Yunusun balıkçı teknesiyle yarışı!
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, balıkçı teknesiyle dakikalarca yarışan yunus balığı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Video, sosyal medyada da büyük ilgi gördü
Sakarya'da, Karasu’dan Karadeniz’e açılan balıkçılar, kendisine eşlik eden bir yunus balığını fark etti.
20 DAKİKA BOYUNCA YARIŞI BIRAKMADI
İHA'daki habere göre yaklaşık 20 dakika boyunca tekneyle aynı yöne doğru yüzen yunusun dans gösterisi kendisine hayran bıraktı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
O anları cep telefonuyla kayıt altına alan balıkçı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüde, yunus balığının teknenin önünde yüzerken sergilediği dans gösterisi yer alıyor.
VİDEO BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Sosyal medyada da paylaşılan yunus balığının görüntüsü büyük beğeni topladı.