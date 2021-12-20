Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilgin ve Nebati ile görüşecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında şu dakikalarda toplanıyor. Toplantıda ekonomideki son durumun ayrıntılarıyla masaya yatırılması bekleniyor. Memur ve emeklilere verilecek ek zammın da toplantıda ele alınacağı belirtiliyor. Diğer yandan gündem maddeleri arasında Omicron varyantı ve salgınla mücadelede son durum da yer alıyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapması bekleniyor.

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