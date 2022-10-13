"Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli, hakkaniyetli, temsil kabiliyeti yüksek yeni bir anlayışla şekillendirilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye Erdoğan Ukrayna-Rusya savaşına da değindi.

Erdoğan insani yardımların 2021 yılında 121 ülkeye ulaştırıldığını, 3.1 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere 4 milyon kişiye ev sahipliği yapıldığını da belirtti.

Terör örgütleri ile mücadeleye de değinen Erdoğan "FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerine yardım eden, propaganda, finansman, eleman devşirme faaliyetlerine katılan oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor" dedi.

Asya'da İşbirliği Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeniden Asya girişimimizin temel hedefi kıta ülkeleri ile ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğimizin derinleştirilmesidir. Türkiye olarak dostlarımızın fikirlerine kıymet verirken, tecrübelerimizi paylaşmaya hassasiyet gösteriyoruz" ifadelerinmi kullandı.

"ADİL BİR BARIŞ, DİPLOMASİ İLE SAĞLANIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rusya-Ukrayna savaşında hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen yakalanan ivmenin devam ettirilerek bir an önce akan kanın durmasını sağlamaktır. Adil bir barışın diplomasi yoluyla sağlanabileceğini hep söylüyorum. Savaşın etkilerinin giderilmesi için sarf ettiğimiz yoğun çabalar da tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Geçen ay gerçekleştirilen esir takası bu yönde kaydedilmiş somut bir başarıdır" diye konuştu.

Enerji konusuna da değinen Erdoğan "Sürdürülebilir enerji konusu tüm dünyada yine gündemin üst sıralarına yerleşmiştir. Eşim Emine Erdoğan ile birlikte Sayın Guterres tarafından Eylül ayında imzalanan küresel atık yönetimi konusundaki niyet beyanı adeta bir yol haritası niteliği taşımaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca dönem başkanı Kazakistan'ın bu dönüşüm sürecine yönelik kararlı yaklaşımı nedeniyle teşekkür etti.