Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da başladı.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Astana’daki Bağımsızlık Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde başlayan zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Çin Başkan Yardımcısı Wang Qishan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Vietnam Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan’ın yanı sıra gözlemci üye statüsüne sahip Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko katıldı.
Zirvenin ana oturumu öncesi liderler, aile fotoğrafı çektirdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM EDEN OLUŞUMLAR ENGELLENMELİ
Asya'da İşbirliği Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeniden Asya girişimimizin temel hedefi kıta ülkeleri ile ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğimizin derinleştirilmesidir. Türkiye olarak dostlarımızın fikirlerine kıymet verirken, tecrübelerimizi paylaşmaya hassasiyet gösteriyoruz" ifadelerinmi kullandı.
Terör örgütleri ile mücadeleye de değinen Erdoğan "FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerine yardım eden, propaganda, finansman, eleman devşirme faaliyetlerine katılan oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor" dedi.
Erdoğan insani yardımların 2021 yılında 121 ülkeye ulaştırıldığını, 3.1 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere 4 milyon kişiye ev sahipliği yapıldığını da belirtti.
"Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli, hakkaniyetli, temsil kabiliyeti yüksek yeni bir anlayışla şekillendirilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye Erdoğan Ukrayna-Rusya savaşına da değindi.
"ADİL BİR BARIŞ, DİPLOMASİ İLE SAĞLANIR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rusya-Ukrayna savaşında hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen yakalanan ivmenin devam ettirilerek bir an önce akan kanın durmasını sağlamaktır. Adil bir barışın diplomasi yoluyla sağlanabileceğini hep söylüyorum. Savaşın etkilerinin giderilmesi için sarf ettiğimiz yoğun çabalar da tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Geçen ay gerçekleştirilen esir takası bu yönde kaydedilmiş somut bir başarıdır" diye konuştu.
Enerji konusuna da değinen Erdoğan "Sürdürülebilir enerji konusu tüm dünyada yine gündemin üst sıralarına yerleşmiştir. Eşim Emine Erdoğan ile birlikte Sayın Guterres tarafından Eylül ayında imzalanan küresel atık yönetimi konusundaki niyet beyanı adeta bir yol haritası niteliği taşımaktadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca dönem başkanı Kazakistan'ın bu dönüşüm sürecine yönelik kararlı yaklaşımı nedeniyle teşekkür etti.
ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi kapsamında geldiği Kazakistan'da, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞECEK
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
Geçtiğimiz günlerde Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin Astana'da bir araya geleceği, görüşmede Ukrayna ve ikili ilişkilerin ele alınacağı ifade edilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadelerini kullanmıştı.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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