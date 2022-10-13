Astana'da Erdoğan-Putin zirvesi

Son dakika: Gözler bu görüşmede! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek - Öne çıkan gündem haberleri

HABERTURK.COM / Reuters

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye- Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısı ile 'Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6'ncı zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Putin ile görüşecek.

Geçtiğimiz günlerde Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin Astana'da bir araya geleceği, görüşmede Ukrayna ve ikili ilişkilerin ele alınacağı ifade edilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Reuters'ın aktardığı habere göre, Putin sabah saatlerinde Kazakistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek Putin'in Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile de görüşmesi bekleniyor.

İKİ LİDER TELEFONDA GÖRÜŞTÜ İki lider 7 Ekim'de telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususların yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ele alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna meselesinin herkesin yararına olacak şekilde barışçıl bir çözüme kavuşturulması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yinelemişti. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.