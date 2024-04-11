Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ege Sahilde yaz yoğunluğu... Burası hangi turizm cenneti?

        Sahilde yaz yoğunluğu... Burası hangi turizm cenneti?

        Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde sahillerde insan yoğunluğu yaşandı. Güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler, denize girerek serinledi. İlçede, hava sıcaklığı 25 dereceyi geçerken, deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceye ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 15:04 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahilde yaz yoğunluğu... Burası hangi turizm cenneti?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da, Ramazan Bayramı'nın 2’nci gününde sahillere akın oldu.

        PLAJLARI TATİLCİLER DOLDURDU

        DHA'da yer alan habere göre Kumbahçe Paşatarlası Plajı başta olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak sahillerini tatilciler doldurdu.

        DENİZ SUYU SICAKLIĞI 20'Yİ BULDU

        Hava sıcaklığı 25 dereceyi geçerken, deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceye ulaştı. Sahile gelenlerin bazıları denize girerek serinledi bazıları ise şezlongda güneşlenmeyi tercih etti.

        REKLAM

        TERMOMETRE 25 DERECEYİ GÖSTERDİ

        Bayram tatili boyunca hava sıcaklığı kent genelinde 25 derecelerde seyredeceği bildirildi.

        "2-3 GÜN DAHA KALACAĞIZ"

        İstanbul’dan ailesiyle Bodrum’a tatile gelen Muammer Öksüzler, "Bayram güzel geçiyor. Hava güzel, denize girmeye gidiyoruz. Fiyatlar ve geldiğimiz otel gayet uygun. 2-3 gün daha burada kalacağız" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BODRUM
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        3 çocuk babasıydı! Kaldırımda gelen ölüm!
        3 çocuk babasıydı! Kaldırımda gelen ölüm!
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
        Sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        KDK'dan 'blok ders' tavsiyesi
        KDK'dan 'blok ders' tavsiyesi
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        19 yıl hapisle aranıyordu! Polisin elini ısırdı!
        19 yıl hapisle aranıyordu! Polisin elini ısırdı!
        Esnaf için prim günü talebi
        Esnaf için prim günü talebi
        5'inci kattan düşen beton parçası başına isabet etti!
        5'inci kattan düşen beton parçası başına isabet etti!
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Habertürk Anasayfa