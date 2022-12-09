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Son dakika haberi Çırağan Sarayı'nda yangın

Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kontrol altına alındı

Giriş: 09.12.2022 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Çırağan Sarayı'nda yangın! Cadde trafiğe kapatıldı
Çırağan Sarayı'nda yangın
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AA

Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı.

Çırağan Caddesi'ndeki 5 katlı Çırağan Palace Kempinski İstanbul otelinin 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölge çok sayıdaki itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde bulunanlar tahliye edilirken, yangından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Çırağan Caddesi de polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Caddeyi kaplayan yoğun duman Anadolu Yakası'ndan da görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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