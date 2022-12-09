Çırağan Sarayı'nda yangın

Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı.

Çırağan Caddesi'ndeki 5 katlı Çırağan Palace Kempinski İstanbul otelinin 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölge çok sayıdaki itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde bulunanlar tahliye edilirken, yangından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Çırağan Caddesi de polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Caddeyi kaplayan yoğun duman Anadolu Yakası'ndan da görüldü.