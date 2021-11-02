Uruguay’da gözaltına alınan Fatih Aydın’ın Türkiye’ye iadesi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istedi.

İHA'da yer alan habere göre, yapılan görüşmeler sonrası Türkiye’ye iadesi kararı verilen Fatih Aydın'ın, bugün Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden tarifeli uçak ile saat 18.30 sıralarında Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor.