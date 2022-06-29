CHP'de Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun istifa etti

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile eşi Tuba Torun Erdoğdu partiden istifa etti.

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı telefon konuşması sosyal medyaya yansımıştı.

Yaşanan bu olay üzerine iki isim partiden istifa kararı aldı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan süreç ile ilgili kararı kendi takdirlerine bırakmıştı.

İki isim, CHP'nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdi.