CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı

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CHP, MYK ve PM toplantılarının ardından yerel seçimlerde yarışacak 103 belediye başkan adayını daha duyurdu. Buna göre Gaziantep'te Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak aday oldu. CHP'nin İzmir Çiğli Belediye Başkan adayı Uygar Yıldırım adaylıktan çekildi, Onur Emrah Yıldız aday olarak belirlendi.

4 İL MERKEZİ ADAYI DAHA KESİNLEŞTİ

Aksaray il merkezi adayı Pelinsu Yıldırım Demir, Bitlis il merkezi adayı Selim Suyugüzel, Erzincan il merkezi adayı Özge Vataner, Muş il merkezi adayı Tuncay Canga aday olarak belirlendi.

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