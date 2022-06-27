Çevreyi kirleten altın madeninin faaliyeti durduruldu

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Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni işletmesinin faaliyetini Yığın Liç sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliği nedeniyle durdurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Benzeri olayların yaşanmaması için de ilave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlık denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin faaliyet göstermesine izin verilmeyecek" denildi.

'ANALİZ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Açıklamaya şöyle devam edildi: "İşletmenin solüsyon boru hatlarında 21.06.2022 tarihinde yaşanan arıza neticesinde meydana gelen Çevre Kanunu’na istinaden Bakanlığa bağlı Çevre Denetim Ekipleri bölgeye sevk edilmiş ve 'en üst sınır' olan 16 Milyon 441 Bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştı. Gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bakanlık gözetiminde gerçekleştirilen acil müdahale sonrası temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından alınan 27 adet numunenin analizleri sürdürülüyor.

ÇALIŞMA TAMAMLANANA KADAR FAALİYETE İZİN VERİLMEYECEK

Öte yandan benzeri olayların yaşanmaması için ilave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlık denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin faaliyet göstermesine müsaade edilmeyecek. Bakanlık, firmaya 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden 'en üst sınır' olan 16 Milyon 441 Bin Türk Lirası idari para cezası uygulamış ve gerekli analizleri yapmak üzere numuneler toplamıştı."

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir