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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı! - Muğla Bodrum haberleri

        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sarp arazide çarşafa sarılıp iple bağlanmış bulunan cesetlerin Rus uyruklu 42 yaşındaki Irina Dvizova ile kızı 15 yaşındaki Dayana Dvizova'ya ait olduğu kesinleşti. Anne ve kızını, Irina Dvizova'nın eski eşinin öldürdüğü olayın ardından da küçük erkek çocuğunu yanına alıp yurt dışına kaçtığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 08:38 Güncelleme: 30.11.2023 - 08:38
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        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
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        Muğla'da olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Bodrum İçmeler mevkii Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide meydana geldi.

        YAKINLARI HABER ALAMADI EVE GİTTİ

        Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul işi yapan Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'nın (15) yakınları anne-kıza 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

        EVDE ANNE İLE KIZININ KANINI GÖRDÜLER

        DHA'da yer alan habere göre kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Ayrıca ekipler adreste 6 mermi kovanı buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı.

        KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

        Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Adreste tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkiinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı.

        ANNE KIZIN CESEDİ 3 METRE ARAYLA BULUNDU

        Araştırma sonucu yol kenarındaki dik yamaçta çarşafa sarılı yaklaşık 3 metre mesafeyle anne ve kızın cesedini buldu. Savcının incelemesinin ardından 2 ceset önce Bodrum Devlet Hastanesi'ne; oradan da kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        CİNAYET ŞÜPHELİSİ LİTVANYA'DAN GELMİŞ

        Ekiplerce yapılan araştırmalar sonucu cinayetlerin şüphelisi Irina Dvizova´nın eski eşi A.K.´nin (46) yaşadığı Litvanya´dan otomobiliyle gelip, 20 Kasım'da Edirne Hudut Kapısı'ndan Türkiye´ye giriş yaptığı tespit edildi.

        OTELDE KONAKLAMIŞ

        Litvanya´da paralı askerlik yaptığı belirtilen A.K.´nin yapılan kamera kaydı incelemelerinde aracıyla Irına Dvizova´nın evinden çıkıp cesetleri atmak için İçmeler mevkiine gittiği ve 45 dakika o bölgede kaldığı belirlendi. Bodrum´da bir otelde konakladığı tespit edilen A.K.´nin cinayetleri işledikten sonra yanına aldığı oğlu M.K. (5) ile 24 Kasım'da eski eşi Irina Dvizova'ya ait otomobille gittiği Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan önce Fransa'ya ardından da Litvanya'ya döndüğü belirlendi.

        ANNEYE 3, KIZINA 2 KURŞUN SIKMIŞ

        A.K.'ye ait otomobil ise Bodrum'da park halinde bulundu. Irina Dvizova'nın tabancayla vurulup hayatını kaybettiği ve vücudunda da 3 mermi girişi olduğu, aynı tabancayla vurularak öldürülen Dayana Dvizova'nın vücudunda ise 2 mermi girişi olduğu belirlendi.

        SİLAH, ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

        Olayın ardından şüpheli A.K.´nin tabancayı çöp konteynerine attığı belirtildi. Ekiplerce şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

        ANNE İLE KIZINI VELAYET İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

        Bu arada olayda hayatını kaybeden Irina Dvizova´nın müşterek çocukları M.K.'nın velayetini almak isteyen eski eşi A.K.'yle bu konu nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları ve 2022 yılında başlatılan soruşturmanın ardından A.K. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ifade edildi.

        6 AYRI UZAKLAŞTIRMA KARARI

        Ayrıca Irina Dvizova´nın başvurusu üzerine M.K. için 2023 yılında da A.K. hakkında 6 ayrı dosyadan uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasına karar verildiği ancak şüphelinin bu sürede Türkiye´de olmadığı belirtildi.

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        #BODRUM
        #Son dakika haberler
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