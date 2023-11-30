Muğla'da olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Bodrum İçmeler mevkii Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide meydana geldi.

Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul işi yapan Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'nın (15) yakınları anne-kıza 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

DHA'da yer alan habere göre kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Ayrıca ekipler adreste 6 mermi kovanı buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Adreste tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkiinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı.

Araştırma sonucu yol kenarındaki dik yamaçta çarşafa sarılı yaklaşık 3 metre mesafeyle anne ve kızın cesedini buldu. Savcının incelemesinin ardından 2 ceset önce Bodrum Devlet Hastanesi'ne; oradan da kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerce yapılan araştırmalar sonucu cinayetlerin şüphelisi Irina Dvizova´nın eski eşi A.K.´nin (46) yaşadığı Litvanya´dan otomobiliyle gelip, 20 Kasım'da Edirne Hudut Kapısı'ndan Türkiye´ye giriş yaptığı tespit edildi.

Litvanya´da paralı askerlik yaptığı belirtilen A.K.´nin yapılan kamera kaydı incelemelerinde aracıyla Irına Dvizova´nın evinden çıkıp cesetleri atmak için İçmeler mevkiine gittiği ve 45 dakika o bölgede kaldığı belirlendi. Bodrum´da bir otelde konakladığı tespit edilen A.K.´nin cinayetleri işledikten sonra yanına aldığı oğlu M.K. (5) ile 24 Kasım'da eski eşi Irina Dvizova'ya ait otomobille gittiği Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan önce Fransa'ya ardından da Litvanya'ya döndüğü belirlendi.

ANNEYE 3, KIZINA 2 KURŞUN SIKMIŞ

A.K.'ye ait otomobil ise Bodrum'da park halinde bulundu. Irina Dvizova'nın tabancayla vurulup hayatını kaybettiği ve vücudunda da 3 mermi girişi olduğu, aynı tabancayla vurularak öldürülen Dayana Dvizova'nın vücudunda ise 2 mermi girişi olduğu belirlendi.

SİLAH, ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

Olayın ardından şüpheli A.K.´nin tabancayı çöp konteynerine attığı belirtildi. Ekiplerce şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

ANNE İLE KIZINI VELAYET İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Bu arada olayda hayatını kaybeden Irina Dvizova´nın müşterek çocukları M.K.'nın velayetini almak isteyen eski eşi A.K.'yle bu konu nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları ve 2022 yılında başlatılan soruşturmanın ardından A.K. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ifade edildi.

6 AYRI UZAKLAŞTIRMA KARARI

Ayrıca Irina Dvizova´nın başvurusu üzerine M.K. için 2023 yılında da A.K. hakkında 6 ayrı dosyadan uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasına karar verildiği ancak şüphelinin bu sürede Türkiye´de olmadığı belirtildi.