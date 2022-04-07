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Haberler Gündem Son dakika haberleri: Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi!

Son dakika haberi Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi!

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan'a devrine karar verildi.

07.04.2022 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi!
Cemal Kaşıkçı davasında flaş gelişme!
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AA

Son dakika haberler... Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine hükmetti.

DURUŞMAYA 26 SANIK KATILMADI

AA'da yer alan son dakika haberine göre İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.

NİŞANLISI DA DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada, Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı da hazır bulundu.

YARGILAMA S.ARABİSTAN'A DEVREDİLDİ

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya hakkında durma kararı verilerek, yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini kararlaştırdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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