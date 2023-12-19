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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında 3 THY pilotundan ikisi hayatını kaybetti

        Çatalca'da feci kaza! 2 THY pilotu can verdi!

        İstanbul Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında, aynı araçta bulunan 3 pilottan ikisi hayatını kaybederken, diğer pilot ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:56 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:45
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        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
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        Türk Hava Yolları'nda (THY) görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve E.E, uçuşlarının olmadığı gün sabah saatlerinde aynı aynı araçta Çatalca istikametinde ilerliyordu.

        ARAÇ, TIR'A ARKADAN ÇARPTI

        Kaptan Pilot Ekin Güneş.
        Kaptan Pilot Ekin Güneş.

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada kaptan pilot E.E'nin kullandığı araç, bir TIR'a arkadan çarptı.

        İKİ PİLOT OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Kaptan Pilot Oğuzhan Dağ.
        Kaptan Pilot Oğuzhan Dağ.

        Feci kazada THY'de görevli kaptan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti.

        BİR PİLOTUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Yaralı olarak kurtarılan E.E ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #2 THY pilotu öldü
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