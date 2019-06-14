Merkez Bankası nisan ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın nisan ayına göre 4.3 milyar dolar azalarak 1.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam 1.5 milyar dolarlık beklentinin altında kaldı. Bunun yanında daha önce mart ayı için açıklanan 589 milyon dolarlık cari açık 613 milyon dolara revize edildi. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.6 milyar dolar azalarak 1.8 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1.2 milyar dolara gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar artarak 1.7 milyar dolara dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın nisan ayında 1.6 milyar dolar açık vermişken, bu ayda 2.3 milyar dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 144 milyon dolar artarak 1.1 milyar dolara ulaştı.

2018 Ocak-Nisan 2019 Nisan 2019 Ocak-Nisan CARİ İŞLEMLER HESABI -21.822 -1.334 -3.331 İhracat 57.207 15.374 60.200 İthalat 79.916 17.218 65.099 Mal Dengesi -22.709 -1.844 -4.899 Hizmet Gelirleri 11.949 3.768 12.757 Hizmet Giderleri 7.506 2.030 7.890 Mal ve Hizmet Dengesi -18.266 -106 -32 Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.998 513 2.147 Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 5.838 1.756 5.701 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -22.106 -1.349 -3.586 İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 284 15 255 SERMAYE HESABI 25 -1 25 FİNANS HESABI -19.421 5.222 -1.993 Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.320 -34 462 Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.245 544 3.251 Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -171 2.376 2.326 Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 1.684 -2.143 6.598 Hisse Senetleri -834 -78 804 Borç Senetleri 2.518 -2.065 5.794 Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -5.052 3.200 10.734 Merkez Bankası 0 0 0 Genel Hükümet 16 0 0 Bankalar -6.283 3.066 10.589 Diğer Sektörler 1.215 134 145 Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 10.589 1.919 5.666 Merkez Bankası 152 -457 -482 Genel Hükümet -99 -72 -210 Bankalar 4.420 847 585 Diğer Sektörler 6.116 1.601 5.773 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -2.376 -6.557 -1.313 NET HATA VE NOKSAN 4.428 3.752 -857 GENEL DENGE -2.052 2.805 2.170 REZERV VARLIKLAR 2.052 -2.805 -2.170 Resmi Rezervler 2.052 -2.805 -2.170 Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

Söz konusu dönemde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 140 milyon dolar azalarak 578 milyon dolara geriledi. Portföy yatırımlarında ise 4.5 milyar dolar tutarında net çıkış keydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 78 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 662 milyon dolarlık net çıkış yaptığı görüldü.

Son açıklanan verilerle beraber ocak-nisan döneminde toplam cari açık 3.3 milyar dolara ulaştı. Cari açık geçen yılın ilk 4 ayına oranla yüzde 85 geriledi.

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