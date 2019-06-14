14 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkez Bankası nisan ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın nisan ayına göre 4.3 milyar dolar azalarak 1.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam 1.5 milyar dolarlık beklentinin altında kaldı. Bunun yanında daha önce mart ayı için açıklanan 589 milyon dolarlık cari açık 613 milyon dolara revize edildi. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.6 milyar dolar azalarak 1.8 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1.2 milyar dolara gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar artarak 1.7 milyar dolara dolara yükselmesi etkili oldu.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın nisan ayında 1.6 milyar dolar açık vermişken, bu ayda 2.3 milyar dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 144 milyon dolar artarak 1.1 milyar dolara ulaştı.
|2018 Ocak-Nisan
|2019 Nisan
|2019 Ocak-Nisan
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-21.822
|-1.334
|-3.331
|İhracat
|57.207
|15.374
|60.200
|İthalat
|79.916
|17.218
|65.099
|Mal Dengesi
|-22.709
|-1.844
|-4.899
|Hizmet Gelirleri
|11.949
|3.768
|12.757
|Hizmet Giderleri
|7.506
|2.030
|7.890
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-18.266
|-106
|-32
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|1.998
|513
|2.147
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|5.838
|1.756
|5.701
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-22.106
|-1.349
|-3.586
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|284
|15
|255
|SERMAYE HESABI
|25
|-1
|25
|FİNANS HESABI
|-19.421
|5.222
|-1.993
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|1.320
|-34
|462
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|3.245
|544
|3.251
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|-171
|2.376
|2.326
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|1.684
|-2.143
|6.598
|Hisse Senetleri
|-834
|-78
|804
|Borç Senetleri
|2.518
|-2.065
|5.794
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|-5.052
|3.200
|10.734
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|Genel Hükümet
|16
|0
|0
|Bankalar
|-6.283
|3.066
|10.589
|Diğer Sektörler
|1.215
|134
|145
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|10.589
|1.919
|5.666
|Merkez Bankası
|152
|-457
|-482
|Genel Hükümet
|-99
|-72
|-210
|Bankalar
|4.420
|847
|585
|Diğer Sektörler
|6.116
|1.601
|5.773
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-2.376
|-6.557
|-1.313
|NET HATA VE NOKSAN
|4.428
|3.752
|-857
|GENEL DENGE
|-2.052
|2.805
|2.170
|REZERV VARLIKLAR
|2.052
|-2.805
|-2.170
|Resmi Rezervler
|2.052
|-2.805
|-2.170
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
Söz konusu dönemde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 140 milyon dolar azalarak 578 milyon dolara geriledi. Portföy yatırımlarında ise 4.5 milyar dolar tutarında net çıkış keydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 78 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 662 milyon dolarlık net çıkış yaptığı görüldü.
Son açıklanan verilerle beraber ocak-nisan döneminde toplam cari açık 3.3 milyar dolara ulaştı. Cari açık geçen yılın ilk 4 ayına oranla yüzde 85 geriledi.
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