DHA

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün başlayan, gece boyu devam eden orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan yeniden müdahale başladı. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ve Kabalı köyleri arasındaki ormanık alanda dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına hava kararana kadar 1 amfibik uçak ve 6 helikoter havadan müdahale edildi. Gece boyu ise, 44 arazöz, 200 işçi ve çok sayıda iş makinesi ile sabaha dek söndürme çalışmaları devam etti. Bu sabah günün ışıklarıyla birlikte 4 helikopter ile yangına havadan yeniden müdahale başladı.

Yangına müdahele 18 saattir sürerken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, sabaha kadar bölgede söndürme çalışmalarını takip etti.

19 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

İlk belirlemelere göre yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, 19 saat sonra kontrol altına alınabildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangının kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Karacabey paylaşımında, "Burası Çanakkale. Kahraman ekip arkadaşlarımla bir yangını daha kontrol altına almış olmanın mutluluğunu bu kez bayramlaşarak paylaşmak nasip oldu. Ekibimizin her bir üyesinin ve tüm alem-i İslam'ın Kurban Bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: 19 ORMAN YANGININDAN 15'İ KONTROL ALTINDA, 3'Ü SÖNDÜRÜLDÜ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün 12 ilde meydana gelen 19 orman yangınından 15'nin kontrol altına alındığını, 3'ünün söndürüldüğünü, Çanakkale Yenicede'ki yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Bakan Pakdemirli, İzmir Balçova yangınını, yangın idari yönetim helikopterinden inceleyerek kara birliklerini yönlendirmişti. Pakdemirli, İzmir Torbalı, Manisa Soma, Antalya Manavgat ve Aksu, Hatay Dörtyol, Muğla Marmaris ve Seydikemer, İzmir Aliağa ve Balçova, Konya Beyşehir, Hatay Alahan ve İskenderun, Şırnak, Gaziantep İslahiye ve Balıkesir İvrindi'de meydana gelen orman yangınların kontrol altına alındığını; Bursa Kestel ve Gürsü ile Aydın Bozdoğan'daki yangınların söndürüldüğünü; Çanakkale Yenicede'ki yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini belirtmişti.

Bakan Pakdemirli, dün meydana gelen yangınlara ilişkin son durumu şöyle aktarmıştı:

"Konya'da Beyşehir Yeşildağ Orman İşletme Şefliği Dumanlı Mevkiinde saat 10.00'da meydana gelen orman yangına saat 10.25'de ilk müdahale edildi. Yangına 4 helikopter, 1 uçak, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 70 söndürme işçisi ile yangın kontrol altına alındı. İzmir Akhisar Soma Orman İşletme Şefliği Adilköy Mevkiinde saat 13.33'de başlayan orman yangınına saat 13.45'de ilk müdahale yapıldı. 3 helikopter, 1 uçak, 15 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 60 söndürme işçisinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. İzmir Gaziemir Orman İşletme Şefliği Balçova barajı Mevkiinde saat 16:08'de meydana gelen orman yangınına saat 16:18'de ilk müdahale yapıldı. 10 helikopter, 1 uçak, 53 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 210 söndürme işçisinin müdahale bulunduğu yangını kontrol altına alındı. İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, Aliağa Orman İşletme Şefliği Petkim içi Mevkiinde saat 16:14'de başlayan orman yangınına saat 16:24'de ilk müdahale yapıldı. 1 helikopter, 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 45 söndürme işçisinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Antakya Orman İşletme Müdürlüğü, Serinyol Orman İşletme Şefliği Alahan Mevkiinde saat 13:50'de meydana gelen orman yangınına saat 14:02'de ilk müdahale yapıldı. 4 helikopter, 1 uçak, 57 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 250 söndürme işçisinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Çanakkale Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, Kabalı Orman İşletme Şefliği Kızıldam Köyü Mevkiinde saat 14:04'de meydana gelen orman yangınına saat 14:20'de ilk müdahale yapıldı. 8 helikopter, 2 uçak, 46 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 240 söndürme işçisinin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor."