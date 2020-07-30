İHA

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Haydaroba köyleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bir yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ile devam eden söndürme çalışmalarına karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisi destek veriyor.

Helikopterler, Yenice-Gönen Barajı’ndan su alarak yangın bölgesine sık sortilerle boşaltım yapıyor.

Orman yangını henüz kontrol altına alınamadı.