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Son dakika haberi Çalışma Bakanı'ndan asgari ücret ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz." dedi. Bilgin EYT'de kayıtlarla ilgili sorunların çözüldüğünü kaydetti. ''Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz'' dedi

Giriş: 14.12.2022 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Çalışma Bakanı'ndan asgari ücret ve EYT açıklaması
AA / HABERTURK.COM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün 2. kez bir araya gelmeye hazırlanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den toplantı öncesinde açıklama geldi. Bilgin "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz." dedi.

Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin kapanış konferansında konuştu.


Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ligili düzenlemede kayıtlarla ilgili sorunların çözüldüğünü kaydetti. Bilgin ''Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Türkmenistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. “Bu ay sonuna kadar EYT konusunu neticelendireceğiz” diye konuştu.

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