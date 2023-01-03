Bulgaristan ile doğalgaz anlaşması imzalandı

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Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Bulgaristan doğal gaz alanında iş birliği anlaşması imzaladı" denildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu anlaşmanın süresi 13 yıl olacak. Yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi söz konusu olacak. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa’nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak. Bu aynı zamanda Türkiye’nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisidir" şeklinde konuştu.

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