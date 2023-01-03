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Son dakika haberi Bulgaristan ile doğalgaz anlaşması imzalandı

Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğalgaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı.

Giriş: 03.01.2023 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
Bulgaristan ile doğalgaz anlaşması imzalandı
HABERTURK.COM

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Bulgaristan doğal gaz alanında iş birliği anlaşması imzaladı" denildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu anlaşmanın süresi 13 yıl olacak. Yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi söz konusu olacak. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa’nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak. Bu aynı zamanda Türkiye’nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisidir" şeklinde konuştu.

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