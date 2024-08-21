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        Haberler Dünya Son dakika: Bosna Hersek'te bir okula silahlı saldırı | Dış Haberler

        Son dakika haberi Bosna Hersek'te bir okula silahlı saldırı

        Bosna Hersek'te bir okula saldırı düzenlendi, 3 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden üç kişi; okulun dekanı, bir öğretmen ve okul sekreteri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 12:44 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:20
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        Bosna Hersek'te bir okula silahlı saldırı
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        Bosna'nın batısındaki Sanski Most kasabasında bir lisede çalışan üç kişi, okulda çalışan bir başka kişinin ateş açması sonucu öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

        Olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi.

        Polis sözcüsü Adnan Beganovic, polise saat 10.15'te bir adamın otomatik tüfekle okula ateş açtığını söyledi. Sözcü, saldırganın okul dekanını, sekreteri ve bir öğretmeni öldürdüğünü duyurdu.

        "İntihar etmeye çalıştı ve ağır yaralandı" diyen Beganovic, şüphelinin acil tedavi için yakındaki Banja Luka kasabasına nakledildiğini sözlerine ekledi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Okul yaz tatilinden sonra henüz açılmadığı için olaya çocuklar şahit olmadı.

        N1 TV, görgü tanıklarına dayanarak, yönetimle anlaşmazlıkları olan ve disiplin soruşturması geçiren bir hademenin saldırıyı gerçekleştirdiğini söylese de uluslararası ajanslar bu haberi henüz doğrulamış değil.

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