Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Son dakika: Bolivya'da darbe girişimi bastırıldı | Dış Haberler

        Son dakika haberi Bolivya'da darbe girişimi bastırıldı

        Bolivya'da bir grup askerin zırhlı araçlarla kamu binalarını sararak darbe girişiminde bulunduğu bildirildi. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi. Halkı meydanlara çağıran Arce, "Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir" diye konuştu. Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise "Silahlı kuvvetlerin, demokrasiyi ihlal etmesine ve halkı sindirmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Yeni atanan komutanın emri üzerine darbe girişiminde bulunan askerler geri çekildi. Luis Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.06.2024 - 23:31 Güncelleme: 27.06.2024 - 03:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolivya'da darbe girişimi bastırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek, ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi.

        X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Arce, "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesini kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

        Yerel basında çıkan haberlerde, tank ve kapüşonlu askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı'ndaki sivilleri tahliye ettiği ve bölgeyi kordon altına aldığı kaydedildi.

        Haberlerde, Bolivya ordusunun üst düzey komutanlarının yürütmeye el koymakla tehdit ettiği öne sürüldü.

        REKLAM

        Sosyal medyaya yansıyan haberlerde ise askeri birliklerin Genelkurmay Başkanlığı civarında konuşlandığı belirtildi.

        Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise sosyal meyda hesabıdan yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin "darbe" yapmaya çalıştığını duyurdu.

        Morales, "Darbe yaklaşıyor. Genelkurmay Başkanlığındaki komutanlar, 15.00'te acil toplantı çağrısında bulundu. Kent ve kırsal kesimdeki tüm halkımıza demokrasiyi savunmaları için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Süresiz genel grev ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        General Juan Jose Zuniga’yı darbe yapmakla suçlayan Morales, "Silahlı kuvvetlerin, demokrasiyi ihlal etmesine ve halkı sindirmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

        Reuters’ın aktardığına göre General Zuniga ise yaptığı açıklamada “Silahlı kuvvetlerden üç komutan, ümitsizliğimizi göstermek için geldi. Yeni bir bakanlar kurulu olacak. Elbette bir şeyler değişecek, ülkemiz artık bu şekilde devam edemez” diye konuştu.

        ARCE HALKI MEYDANLARA ÇAĞIRDI

        Bolivya'da askerlerin hükümet binasına zorla girmesinin ardından Devlet Başkanı Luis Arce, askeri kalkışmaya karşı halkı demokrasiyi savunmaya çağırdı.

        Ulusal seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunarak, "Bolivya'nın devlet başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Hükümetini destekleyen ülkelere teşekkür eden Arce, "Bize destek olan kardeş ülke devlet başkanlarını selamlıyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz. Demokrasiye sahip çıkan belediye başkanlarına, valilere ve polis müdürlerine teşekkür ediyoruz. Demokrasiye sahip çıkan halkımızı selamlıyoruz." diye konuştu.

        Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülüyor.

        Askerlere tepki gösteren vatandaşlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ediliyor.

        Arce'nin orduya yeni atadığı komutan Jose Wilson Sanchez, "Cadde ve meydandaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum" açıklamasını yaptı.

        YENİ KOMUTANIN EMRİNİN ARDINDAN ASKERLER ÇEKİLDİ

        Devlet Başkanı Arce tarafından atanan yeni ordu komutanı Sanchez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Askeri kalkışmayı kınayan Sanchez, "Cadde ve meydanlardaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum." ifadesini kullandı.

        Sanchez, "büyük" bir sorumluluk aldıklarını vurgulayarak, "Böyle bir göreve layık görülmekten onur duyuyorum. Bize güvendikleri için Devlet Başkanı ve Savunma Bakanı'na teşekkür ediyoruz. Cadde ve meydanlarda hiç kimsenin arzu etmeyeceği görüntülerle karşı karşıyayız. Ordunun yeni komutanı olarak, demokrasi dışı eylemlere izin vermeyeceğimizi bildirmek isterim." diye konuştu

        Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri döndü.

        DARBE GİRİŞİMİNİN LİDERİ ZUNİGA GÖZALTINA ALINDI

        Luis Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alındı.

        Bolivya basınında çıkan haberde, darbe girişimini yönetmekle suçlanan Zuniga'nın, Genelkurmay Başkanlığı karargahından çıktıktan sonra gözaltına alındığı, ardından polis aracıyla savcılığa götürüldüğü kaydedildi.

        Öte yandan başsavcılık, darbe girişimi iddiaları ve yaşanan olaylara ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ENDİŞE DUYUYORUZ

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti’ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

        Bolivya'da demokratik düzen ve istikrar ortamının "süratle yeniden tesis edilmesinin" temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu vesileyle, her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğumuzu ve meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri şiddetle kınadığımızı yineliyoruz."

        Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

        AB KINADI

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından, Bolivya'da bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

        Borrell, "AB, Bolivya'daki anayasal düzeni bozmaya ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi kınıyor." ifadesini kullanarak Bolivya hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı yolladı.

        Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #BOLİVYA
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
        "Bir olalım yolunda"
        "Bir olalım yolunda"
        Aranan genç barajda bulundu
        Aranan genç barajda bulundu
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        "2 Temmuz'da vals var!"
        "2 Temmuz'da vals var!"
        "Hedef 1: Tamamlandı!"
        "Hedef 1: Tamamlandı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        Üç ilde orman yangını
        Üç ilde orman yangını
        İki dakikayla hayatta kaldı
        İki dakikayla hayatta kaldı
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bombalı gölde plaj keyfi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Habertürk Anasayfa