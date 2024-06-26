Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek, ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi.

X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Arce, "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesini kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

Yerel basında çıkan haberlerde, tank ve kapüşonlu askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı'ndaki sivilleri tahliye ettiği ve bölgeyi kordon altına aldığı kaydedildi.

General Juan Jose Zuniga’yı darbe yapmakla suçlayan Morales, "Silahlı kuvvetlerin, demokrasiyi ihlal etmesine ve halkı sindirmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Morales, "Darbe yaklaşıyor. Genelkurmay Başkanlığındaki komutanlar, 15.00'te acil toplantı çağrısında bulundu. Kent ve kırsal kesimdeki tüm halkımıza demokrasiyi savunmaları için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Süresiz genel grev ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise sosyal meyda hesabıdan yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin "darbe" yapmaya çalıştığını duyurdu.

Reuters’ın aktardığına göre General Zuniga ise yaptığı açıklamada “Silahlı kuvvetlerden üç komutan, ümitsizliğimizi göstermek için geldi. Yeni bir bakanlar kurulu olacak. Elbette bir şeyler değişecek, ülkemiz artık bu şekilde devam edemez” diye konuştu.

ARCE HALKI MEYDANLARA ÇAĞIRDI

Bolivya'da askerlerin hükümet binasına zorla girmesinin ardından Devlet Başkanı Luis Arce, askeri kalkışmaya karşı halkı demokrasiyi savunmaya çağırdı.

Ulusal seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunarak, "Bolivya'nın devlet başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hükümetini destekleyen ülkelere teşekkür eden Arce, "Bize destek olan kardeş ülke devlet başkanlarını selamlıyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz. Demokrasiye sahip çıkan belediye başkanlarına, valilere ve polis müdürlerine teşekkür ediyoruz. Demokrasiye sahip çıkan halkımızı selamlıyoruz." diye konuştu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülüyor.

Askerlere tepki gösteren vatandaşlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ediliyor.

Arce'nin orduya yeni atadığı komutan Jose Wilson Sanchez, "Cadde ve meydandaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum" açıklamasını yaptı.

YENİ KOMUTANIN EMRİNİN ARDINDAN ASKERLER ÇEKİLDİ

Devlet Başkanı Arce tarafından atanan yeni ordu komutanı Sanchez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Askeri kalkışmayı kınayan Sanchez, "Cadde ve meydanlardaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum." ifadesini kullandı.

Sanchez, "büyük" bir sorumluluk aldıklarını vurgulayarak, "Böyle bir göreve layık görülmekten onur duyuyorum. Bize güvendikleri için Devlet Başkanı ve Savunma Bakanı'na teşekkür ediyoruz. Cadde ve meydanlarda hiç kimsenin arzu etmeyeceği görüntülerle karşı karşıyayız. Ordunun yeni komutanı olarak, demokrasi dışı eylemlere izin vermeyeceğimizi bildirmek isterim." diye konuştu

Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri döndü.

DARBE GİRİŞİMİNİN LİDERİ ZUNİGA GÖZALTINA ALINDI

Luis Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alındı.

Bolivya basınında çıkan haberde, darbe girişimini yönetmekle suçlanan Zuniga'nın, Genelkurmay Başkanlığı karargahından çıktıktan sonra gözaltına alındığı, ardından polis aracıyla savcılığa götürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan başsavcılık, darbe girişimi iddiaları ve yaşanan olaylara ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ENDİŞE DUYUYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti’ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Bolivya'da demokratik düzen ve istikrar ortamının "süratle yeniden tesis edilmesinin" temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle, her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğumuzu ve meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri şiddetle kınadığımızı yineliyoruz."

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

AB KINADI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından, Bolivya'da bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Borrell, "AB, Bolivya'daki anayasal düzeni bozmaya ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi kınıyor." ifadesini kullanarak Bolivya hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı yolladı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.