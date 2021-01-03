Boğaziçi Üniversitesi yeni rektöründen açıklama

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Prof. Dr. Melih Bulu, sosyal medya hesabından paylaştığı yazısında, şu ifadelere yer verdi: "Merhaba Boğaziçi. Hayatımın en güzel 8 yılını geçirdiğim Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmam vesilesi ile hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Gerek özel sektör gerek sivil toplum kuruluşlarında 30 yıllık tecrübemin beni getirdiği noktada, ülkemizin dünyada ilk 10'da olma hedefinin, belki de en önemli bileşenin üst seviye eğitim olduğunu yürekten hissediyorum. O sebeple ülkemizin önde gelen üniversitelerinden Boğaziçi'ne dönüş beni her bir zerreme kadar heyecanlandırıyor. Bu kapsamda beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın YÖK Başkanımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.

Boğaziçi'nde yönetim ve strateji yoğun eğitimim sonrası özel sektörde pratik yapma fırsatı bulmam sonrasında farklı üniversitelerde bölüm başkanlığı, dekanlık ve rektörlük süreçlerinde tecrübe kazanmamın, beni bugünlere hazırlayan güzel tesadüfler olduğunu düşünüyorum."

Bulu yazısında ayrıca, üniversite için çalışılması gerektiğini belirtiği bazı başlıklara da yer verdi.