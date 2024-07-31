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        Son dakika haberi BMGK acil toplanacak

        BMGK, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 19:40 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:40
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        BMGK acil toplanacak
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        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak.

        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
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        BMGK Dönem Başkanı Rusya, toplantının bugün yerel saatle 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi.

        Acil oturumun İran tarafından talep edildiği, talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği kaydedildi.

        İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BMGK'nin acil oturumla toplanmasını istemişti.

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