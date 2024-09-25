Son dakika haberi Bitlis'te 4,5 büyüklüğünde deprem!
AFAD'dan yapılan açıklamada "Saat 14.50'de merkez üssü Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi" açıklamasında bulundu
Giriş: 25.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:15
Bitlis’in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan yapılan açıklamada, saat 14.50'de merkez üssü Tatvan ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk bilgilere göre herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
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