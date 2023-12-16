Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen merkeze bağlı Kalabaklı köyündeki dere taştı, köy yolu trafiğe kapatıldı. Kentte saat: 14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşte Çanakkale'den sel manzaraları...
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Çanakkale'de, dün öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Köy içindeki bir özel okulda eğitim gören çocuklarını almaya gelen velilerin araçları, Kalabaklı deresinin aniden taşması sonucu sular altında kaldı.
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AA'da yer alan habere göre sürücülerden bazıları kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarırken bir kısmı da kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İl merkezinden köye gelen ve içinde 4 kişinin bulunduğu bir araç da su basan yolda ilerleyemeyince çekici yardımıyla kurtarıldı.
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Köydeki bazı evleri de taşkın nedeniyle su bastı. Bölgeye sevk edilen ekipler, taşan deredeki suyun akışını kolaylaştırmak için dozer ve kepçelerle çalışma başlattı. Kalabaklı Deresi'nin taşması sonucu Kepez beldesindeki balıkçı barınağındaki bazı tekneler de zarar gördü.
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentte etkili olan sağanağa ilişkin, "Çok şükür herhangi bir insanımızda mağduriyetimiz söz konusu değil, herhangi bir kaybımız yok." Çanakkale Valiliği'nden yapılan duyuruda, Kalabaklı ve bölgedeki bazı köylere ulaşımı sağlayan yolun yoğun sağanaktan dolayı trafiğe kapatıldığı bildirildi.
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Duyuruda, sürücülerin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.
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Kent genelinde saat: 14.00'e kadar motosiklet kullanımının yasaklandığı duyuruldu.
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