Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentte etkili olan sağanağa ilişkin, "Çok şükür herhangi bir insanımızda mağduriyetimiz söz konusu değil, herhangi bir kaybımız yok." Çanakkale Valiliği'nden yapılan duyuruda, Kalabaklı ve bölgedeki bazı köylere ulaşımı sağlayan yolun yoğun sağanaktan dolayı trafiğe kapatıldığı bildirildi.