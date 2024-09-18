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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: Beyrut'un güneyinde patlama! | Dış Haberler

        Lübnan'da ikinci siber saldırı!

        İsrail dün siber saldırı düzenlediği Lübnan'a ikinci bir saldırı düzenledi. Saldırıda Hizbullah'ın iletişim cihazlarının hedef alındığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırıda ayrıca onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.09.2024 - 17:24 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:48
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        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
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        Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında patlama sesi duyuldu.

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        Olay yerinde bulunan AA muhabirleri patlamanın sesini duyarken, görgü tanıkları, dünkü patlamada yer alan cihazlardan ya da başka çağrı cihazlarından patlamanın gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

        Patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail devlet televizyonu KAN ise Lübnan’da çağrı cihazlarında yeni patlamalar olduğunu iddia etti. Yerel kaynaklar da olayda telsizlerin patladığını ileri sürdü.

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        ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI

        Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

        Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

        Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

        İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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