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        Haberler Dünya Air France, Lübnan ve İsrail'e uçuşlarını askıya aldı | Dış Haberler

        Air France, Lübnan ve İsrail'e uçuşlarını askıya aldı

        Hava yolu şirketi Air France, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle Lübnan ve İsrail'e olan uçuşlarını yarına kadar askıya aldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 19:24 Güncelleme: 18.09.2024 - 19:24
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        Lübnan ve İsrail'e uçuşlar askıda
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        Fransa basınındaki haberlere göre, Air France, bölgedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek Paris'ten Beyrut ve Tel Aviv'e yapılacak tüm uçuşların yarına kadar iptal edildiğini duyurdu.

        Air France, uçuşların yeniden başlamasının sahadaki durumun günlük olarak değerlendirilmesine bağlı olacağını kaydetti.

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        Şirket, uçuşları iptal edilen müşterilere bilgi verileceğini, biletlerin geri ödeneceğini veya ileri bir tarihe ertelenebileceğini bildirdi.

        SİBER SALDIRILAR

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2’si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

        Lübnan genelinde bugün gerçekleşen telsiz patlamalarındaysa ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

        İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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