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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain transferini açıkladı! - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain transferini açıkladı!

        Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'le görüşmelere başlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.08.2023 - 12:10
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        Beşiktaş transferi açıkladı!
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        Beşiktaş, İngiliz orta saha futbolcusu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

        Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Oxlade-Chamberlain, ülkesinin milli takımında da görev aldı.

        Futbol kariyerine Southampton'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 2011-2017’de Arsenal, 2017'den sonra da Liverpool'da top koşturdu. Premier Lig'de 235 müsabakada 20 gol kaydeden Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 51 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı.

        Oxlade-Chamberlain, kulüp kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, İngiltere Kupası'nı 4, İngiltere Lig Kupası'nı 1, İngiltere Süper Kupa'yı ise 3 kez kaldırdı.

        Deneyimli futbolcu, İngiltere Milli Takımı formasıyla da 35 müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.

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