Beşiktaş'ta resmi imza: Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sözleşmesi uzatıldı
Yeni sezon planlaması kapsamında Beşiktaş, iç transferde çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu kapsamda 17 yaşındaki santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı
Giriş: 04.05.2024 - 16:31 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:31
Beşiktaş, altyapısından yetişen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini uzattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki oyuncuyla 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme uzatıldığı belirtildi.
Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Mustafa Erhan Hekimoğlu'na yeni dönemde siyah-beyazlı formayla başarı dilediği aktarıldı.
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