Beşiktaş'ta flaş ayrılık

Beşiktaş, bu sezonun kadrosunda düşünülmeyen Alex Teixeira ile sözleşmeyi fesh etme konusunda anlaştı.

Geçen sezon bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı futbolcu, beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı. Siyah-beyazlı yönetim, avukatıyla birlikte kulübe gelen Teixeira ile görüşerek, oyuncuyu bonservisini bedelsiz olarak vererek sözleşmeyi fesh etme konusunda ikna etti. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Brezilyalı oyuncu ile yollar tamamen ayrılacak.

Alex Teixeira, bu yılki alacaklarından vazgeçecek.