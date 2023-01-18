Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti çerçevesinde 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlerini açıklandığını bildirdi.
E-DEVLET'TEN ÖĞRENEBİLECEKLER
DHA ve İHA'da yer alan habere göre, MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bedelli askerlikten yararlanacak kişilerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin e-Devlet'ten ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklandığı belirtildi.
Ayrıca bedelli askerlikle ilgili detaylara bakanlığın msb.gov.tr adresinden ulaşılabildiği hatırlatıldı.