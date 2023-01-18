Son dakika: Bedelli askerlik yerleri açıklandı! Bedelli askerlikte celp dönemleri ve birlik yerleri belli oldu!

DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti çerçevesinde 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlerini açıklandığını bildirdi.

E-DEVLET'TEN ÖĞRENEBİLECEKLER

DHA ve İHA'da yer alan habere göre, MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bedelli askerlikten yararlanacak kişilerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin e-Devlet'ten ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklandığı belirtildi.

Ayrıca bedelli askerlikle ilgili detaylara bakanlığın msb.gov.tr adresinden ulaşılabildiği hatırlatıldı.