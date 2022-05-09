Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (BCL) 2022 Dörtlü Finali, İspanya’nın Bilbao kentinde oynanan üçüncülük ve final maçlarıyla sona erdi.

On bin kişilik Bilbao Arena’daki finalde karşılaşan iki İspanyol takımından Tenerife, Manresa’yı 98-87 mağlup ederek şampiyon oldu. Üçüncülük maçında ise İsrail’in Hapoel U-NET Holon Takımını 88-68 yenen Almanya’nın MHP RIESEN Ludwigsburg takımı bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü ise Tenerife’den Marcelinho Huertas aldı.