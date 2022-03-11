İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da yer aldığı çok sayıda tecrübeli hakemi klasman düşürmesiyle ilgili tepkisini sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dün yayıncı kuruluşta katıldığı programda bilimsellikten ve kamuoyunu tatmin etmekten çok uzak beyanlarda bulunduğu ileri sürüldü.

ZORBAY KÜÇÜK SORUSU

Açıklamada, MHK'ye, ''Bu hafta oynanacak olan Başakşehir-Antalyaspor maçına atanan bir hakem, onurlu bir duruş sergileyerek maçı iade etmiş midir? Geçen hafta oynanmış olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında kırmızı kart gösterilen oyuncuya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 1 maç ceza vererek hakemin hatalı karar verdiğine kanaat getirmiş midir?, Bu kırmızı kartı gösteren hakem Zorbay Küçük listenizde görevlendirecek başka hakem kalmadığı için Başakşehir-Antalyaspor maçına atanmış mıdır?" soruları yöneltildi.

İSTİFA ÇAĞRISI

Soruların yanıtlanmaması durumunda MHK'nin istifa etmesi gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, "MHK’nin sezonun kalan haftaları için yapacağı atamalar ile ilgili soru işaretlerinin giderilmesi için bu soruların cevap bulması elzemdir. Bu soruların cevap bulmaması halinde MHK’nin acilen istifa etmesi gerekir, istifa etmemesi halinde ise kalan haftalarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK şaibe altında kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.