MHK Başkanı konuşuyor

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 13 hakemle ilgili alınan kararın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Gündoğdu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bu aldığımız karar, operasyon ya da temizlik kelimeleriyle değerlendirilemez. Bunlar doğru değil. MHK olarak yaptığımız bir projenin birinci etabı. Bu bir proje, sistem için bir çalışma."

"Türk futbolunda bir değişim için bir proje üretmek gerekiyordu. Plan ve program yaptık. Yönetime sunduk ve onay aldık. 4 ay boyunca herkese süre tanıdım. Kurulumda çalışma arkadaşlarım da dahil. Bunu kendilerine de söyledim. Eğer Türk futboluna bir hizmet sunuyorsak ve kalite de sorgulanıyorsa, ne yapmak gerekiyorsa, onları sorguladık. Bu mantıkla başladık. 4 aylık sürede hakem arkadaşları çok ince bir çalışmayla gözlemledik. 8 Mart günü kararımızı hayata geçirdik."

"Bunun ismi klasman belirleme ve bu her yıl yapılır. Klasman belirleme Serdar Tatlı döneminde, 4 döneme çıkarıldı. Performansı düşük olan hakemlerin performansını arttırmak için böyle bir şey yapıldığı söylendi. O zaman bunun nedenini anlamamıştım ama daha sonradan anladım."

"Son 48 saatte yaşananları gördüğümde ne kadar doğru bir karar aldığımızı anlamış oldum."

"BİRİNCİ KATEGORİ İSİMLERİ YIPRANMIŞ ARKADAŞLAR"

"Bu klasman belirlemede, üç kategoride arkadaşımız var. Birinci kategoride hakemliğinin son senelerine gelmiş, isimleri yıpranmış arkadaşlarımız. Bu onların elinde olan bir şey değil. Her yıl 40 maça çıkarsanız, yıpranırsınız."

"SUÇ ÖRGÜTLERİYLE HİÇBİR ALAKALARI YOK"

"4 aylık çalışmanın özellikle son 2 aylık dönemindeki ölçütler belirleyici oldu. Hakem arkadaşlarımızın hiçbir suç örgütü, hiçbir illegal işle alakası yoktur. Zaten devletin gerekli mekanizmaları hepimizi incelemiştir."

"BAZI ARKADAŞLARIMIZ KURUMUN ÜSTÜNDE DAVRANDILAR"

"Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek, kurumun üstünde davranmaya başladılar. Statülerinden dolayı hakemlik sistemi olumsuz etkilenmeye başladı. Davranışlarında hür olmayan bir hakem, asla doğru karar veremez. Hakemlerden beklenen, rahat ve hür karar vermeleridir."

"1 GÜN BİLE BEKLEMEYE TAHAMMÜL YOK"

"1 gün bile beklemeye, Türk futbolunun tahammülü yok. Her hafta eleştiri, her hafta yapılan değerlendirmeler, sadece bize değil, Türk futboluna zarar veriyor. Sistemde tıkanıklığa neden olanlarla yollarımızı ayırmaya karar verdik."

"Bu arkadaşlarımızın bir kısmı, bulundukları liglere karşılık veremediler. Sadece benim dönemimde değil, daha öncesinde de böyleydi."

"1,5 AYDIR RAPOR VERİYORDUM"

"Biz bu kararı Türk futbolu için yaptık. 1 gün bile bekleyemezdik. İçlerinde pırıl pırıl genç arkadaşlarımız var. Karar 8 Mart gününde verilmedi. 1,5 aydır Sayın Başkan Nihat Özdemir'e adım adım rapor verdim. Kasıtlı olsam, bunu devre arasında yapardım. Bu arkadaşlara şans vermek istedim. Zaman zaman mesajlarla, açık uyarılarla bu arkadaşları bilgilendirdim. Ama karşılık alamadım."

"Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık kötü hakem değil. Akla yatkın bir karar gibi gelmiyor olabilir."

"BAŞKA GÖREVLERDE DEVAM EDEBİLİRLER"

"Sistem üzerinden beklenen değişiklikleri yapacaksak, kişisel değerler üzerinden gidersek zorlanırız. Hakemlik yapmak isteyen arkadaşlar olursa, alt kategoride devam edebilirler. Gözlemci olabilirler. Bir alt lig için VAR çalışması yapıyoruz, orada da devam edebilirler. Önümüzdeki hafta bu arkadaşlara davet göndereceğim ve tek tek görüşeceğiz."

"TFF VE KULÜPLERDEN BASKI YA DA TALEP GELMEDİ"

"TFF Yönetimi'nden talep ve baskı gelmedi. Buna hiçbir kulüp de dahil olmadı. Bunu ben ve kurulum belirledi. Bu listeden tamamıyla ben sorumluyum, ben yaptım. David Elleray'nin bununla ilgisi yok. İsterseniz ona da sorarsınız."

METE KALKAVAN'IN BIRAKMASI

"Mete Kalkavan'ın bırakması bir karardır. Bizde grev yok, istifa edebilir, belli bir süre görev almak istemeyebilir. 6719 hakemimiz var. Süper Lig için tecrübe çok önemli ama aşağıda bekleyen çok genç arkadaşımız var. Yıllarca B klasmanında, C klasmanında bekleyenler var. Alttan gelen çok iyi arkadaşlar var, iddialıyım."

"TAŞIN ALTINA ELİMİZİ DEĞİL, GÖVDEMİZİ SOKTUK"

"10 tane B'den A klasmanına geçen arkadaş var. C klasmanı için çok istekli olanlar var. Bir alt tarafta aynı şekil pırıl pırıl hakemler var. Taşın altına elimizi değil, gövdemizi soktuk. Nihat Özdemir'e teşekkür ederim."

"Ben mutfaktan geliyorum. Çok değerli hocalarım, alt liglerde bana önemli görevler verdiler. Anadolu'da çok fazla insan tanıdım. Yönetimsel sorunları gördüm, araştırdım. Devamlı bununla kafa yordum. Çok fazla projem ve kaydım var. Birçoğu çöp oldu. İhtilal, operasyon misyonuyla yola çıkılmaz. Gördüğümüz soruna dokunduk. Bu ruhumuzu kaybetmek istemiyoruz. Bu duygusal bir taş. Kamuoyunun, arkadaşlarımızın bu üzüntüsüne göğüs gerebilmek gerekmektedir."

"ŞAŞKINLIK İÇİNDE OLABİLİRLER"

"Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus arkadaşım. Henüz konuşmadık. Bazı arkadaşlarımız aradı. Açıklama yapacağımı, görüşeceğimizi söyledim. Şimdilik konuşmamalarını tavsiye ettim. Sağ olsunlar dinlediler. Diğer arkadaşlar aramadı, şaşkınlık içinde olabilirler."

"Yönetime bunun gerekçelerini ve nasıl yapacağımızı sundum. 48 saatte twitter'da çok fazla asılsız iddia gündeme geldi. Sosyal medyadaki söylentilerin önüne geçmek istedik."

"TRABZONSPOR'UN YARIŞTA TEK KALMASI ETKENLERDEN BİRİ"

Soru: "Trabzonspor'un yarışta tek kalması kararda etkili oldu mu?"

Ferhat Gündoğdu: "Doğrudan etki etmedi ama dolaylı etkenlerden biriydi."

"Kalan haftalar için endişeye gerek yok. Biz ve hakemlere güvenin. Kamuoyu insani hatayı kabul ediyor. Bu 12 hakem de hata yaptı, en genç arkadaşlar da bu hataları yapıyor. Kamuoyu genç arkadaşlarımızın hatalarını kabul ediyor. Yolları ayırdığımız arkadaşlara zaten uzun süredir az maç verdik. Genç arkadaşlara daha çok maç verdik."

KADIN HAKEMLER

"Kadın hakemlerimiz artık daha fazla görev alacak. Bu kararımızı da göreceksiniz."

YABANCI HAKEM

"Biz ülke olarak çok savaşa girmişiz ama hep küllerimizden doğmuşuz. 80 milyonluk çok büyük bir devletiz. Böyle bir insan kaynağının olduğu yerde yabancı hakeme karşıyım."

Ayrıntılar birazdan...