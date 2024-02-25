Bartuğ Elmaz hastaneye kaldırıldı
Sivasspor'un genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, takımının Pendikspor ile oynadığı maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bir süre saha kenarında tedavisi yapılan oyuncu daha sonra ambulansa alındı ve hastaneye kaldırıldı
Sivasspor ile Pendikspor'un karşılaştığı Süper Lig'in 27. hafta maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Karşılaşmanın 7. dakikasında genç oyuncu Bartuğ Elmaz, Pendiksporlu futbolcu Nuno Sequeira ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Ayağa kalkamayan futbolcu ambulansla hastaneye götürüldü.
Kırmızı-beyazlı oyuncunun bilincinin açık olduğu ve hastanede MR'nın çekildiği öğrenildi.
Öte yandan maça devam edemeyen oyuncunun yerine Charis Charisis dahil oldu.