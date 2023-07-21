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        Haberler Sağlık Son dakika haberi Bakanlık'tan Tayvan'a gönderilen yumurtalarda 'antibiyotik' olduğu iddiasına yanıt

        Son dakika haberi Bakanlık'tan Tayvan'a gönderilen yumurtalarda 'antibiyotik' olduğu iddiasına yanıt

        Türkiye'den Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda, nitrofuran adlı madde tespit edildiği yönünde medya organlarına yansıyan haberler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Nitrofuran maddesinin kullanımının yasak olduğu belirtilen açıklamada, Tayvan tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmadığı ancak Bakanlık tarafından inceleme başlatıldığı kaydedildi

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 16:28
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        Bakanlık'tan antibiyotikli yumurta iddialarına yanıt
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'den Tayvan’a ihraç edilen yumurtalarda, insan sağlığına zararlı “nitrofuran” adlı madde tespit edildiği yönünde medya organlarına yansıyan haberler üzerine açıklama yaptı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Haberde bahsi geçen “nitrofuran” maddesinin ülkemizde yumurta elde edilen tavuklar dâhil gıda elde edilmek amacıyla yetiştirilen hayvanlarda kullanımı yasaktır. Kullanımına dair tespit olması durumunda 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu” kapsamında işlem uygulanmaktadır.

        Medyaya yansıyan iddialara konu yumurtalar ile ilgili olarak ise Tayvan yetkili otoritesi tarafından Bakanlığımıza herhangi bir bildirimde bulunulmamış olmakla birlikte, Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır.

        Yumurtaların üretiminde söz konusu maddenin kullanıldığının tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli iş ve işlemler yürütülecektir."

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