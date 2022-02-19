Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu notu düştü:
“Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız.”
Migros'un Esenyurt Dağıtım Merkezi'nde çalışan işçiler ücret artışını yetersiz buldukları için bir süredir eylem yaparken, bazı işçilerin işine son verilmişti.
İşçiler maaşlarına yüzde 8 zam yapıldığını belirtirken, dağıtım merkezlerini işleten ve işten çıkarmaları yapan Us Grup, yapılan zammın primlerle birlikte yüzde 54’ü bulduğunu belirtmiş; Migros’un süreçle ilgili açıklamasında da işçilerin talep ettiği zammın prim dahil yüzde 80’e denk geldiğini, bunun da mümkün olamayacağı ifade edilmişti.
Azami artış sağlandığını açıklayan Migros işten çıkarılan işçilerle ilgili, "Çalışma koşullarını uygun bulan, işyeri sorumluluklarına saygı duyan arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu belirtiriz" ifadelerini kullanmış ve 70 kişinin işe geri alındığını duyurmuştu.
İstanbul Esenyurt’taki Migros deposunda çalışırken yüzde 8’lik zammı kabul etmeyip işten çıkarılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler dün Migros'un bağlı olduğu Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki evinin önünde eylem yapmıştı.
Burada yapılan eylemde gözaltına alınan çalışanlar daha sonra serbest bırakılmıştı. DGD-SEN'den yapılan açıklamada "Tuncay Özilhan’ın villasının önünde saatlik 1 ekmek parası zam ve işten atılan 257 işçinin işe geri dönmesini istediği için gözaltına alınan işçi kardeşlerimiz, genel başkanımız ve sendika yöneticilerimiz serbest bırakıldı. Vazgeçmeyeceğiz!" denilmişti.
Öte yandan kurye ve dağıtım sektöründeki eylemler de üçüncü haftasında devam ediyor. Sektördeki sorunlara ilk dikkat çekenlerden Yemek Sepeti çalışanları dün İstanbul’daki Almanya Başkonsolosluğu’na, taleplerinin yazılı olduğu mektubu iletti. Yemek Sepeti’nin işletmecisi Alman menşeli Delivery Hero şirketine seslenen Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Almanya’daki ücretlere dikkat çekmişti.
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