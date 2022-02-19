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Migros’un İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışırken yüzde 8’lik zammı kabul etmeyerek eylem başlatan DGD-SEN üyesi 257 işçi, işten çıkarılmıştı. Bunun üzerine işçiler, Migros'un bağlı olduğu Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın Beykoz’daki evinin önünde eylem yapmıştı. Çalışanlardan Gulabi Aksu'nun gözaltı aracında göz yaşlarını tutamadığı anlar sosyal medyada epey konuşulmuştu. Migros’un İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışırken yüzde 8’lik zammı kabul etmeyerek eylem başlatan DGD-SEN üyesi 257 işçi, işten çıkarılmıştı. Bunun üzerine işçiler, Migros'un bağlı olduğu Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın Beykoz’daki evinin önünde eylem yapmıştı. Çalışanlardan Gulabi Aksu'nun gözaltı aracında göz yaşlarını tutamadığı anlar sosyal medyada epey konuşulmuştu.

"HAK BİREYSEL EVDE ARANMAZ"

İşte bu yaşananlar sosyal medyada bir hukukçu ile akademisyeni karşı karşıya getirdi.



Hukukçu Gönenç Gürkaynak, "Linç korkusuyla kimse 'Konuları ayıralım, grev de gösteri de haktır, bu hak bireysel evde kullanılmaz, kullanana mevzuat uygulanırsa bunda evde oturanda kabahat bulunmaz' demiyor. Polis müdahale ederse evi basılan Tuncay Özilhan mı kabahatli? Göz yaşına da hukuka da sahip çıkmalı" diye yazdı. Bu paylaşıma akademisyen Fatih Yaşlı, "Evin 'basıldığını' nereden çıkardınız tam olarak?" diye karşılık verdi.

Gönenç Gürkaynak ise bu soruya, "Bireysel özel konutunuz olan evden çıkamayacağınız bir durum yaratılırsa, hukukta buna gösteri hakkının kullanımı demek zor. Evinizin basılmış sayılması ve asayişin sağlanması için oturma odanıza girilmesi aranmaz. Kabahati olan varsa ödemesi gereken bedellerden biri bu değildir" yanıtını verdi.

"ÖZEL MÜLKTE TOPLANMADILAR"

Fatih Yaşlı, "İşçilerin toplandıkları yer kamusal alan, özel mülk değil. patronun evi de yüzlerce polis tarafından korunuyor zaten, tehdit falan yok. kaldı ki amaç ses duyurmak, görünür olmak. Mesele tamamen kimin yanında olduğunuzla ilgili yani, soyut hukukla değil" ifadelerini kullandı.

Gönenç Gürkaynak ise, "Empatiyi her insanla eşit kurabilmek gerekir. Hızla eskale edebildiğine dair tarih boyunca her milletin yüzlerce tecrübesinin olduğu bir ortamda, varsayımlara dayanmak yerine hukuka dayanmak daha sağlıklıdır. Soyut ve anlamsız bir normun hassasiyetsizliğe kalkan olması değil bu" diye yazdı.

KARACA'DAN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Eylemler ve Gulabi Aksu ile ilgili paylaşımlar sürerken Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca Twitter'da bir video yayınlayarak şu mesajı verdi: "400 milyon TL kâr eden süpermarket zincirinde, depo işçisi olarak çalışan Gulabi Aksu, işinden atıldı. Bu kadar kâr eden şirkette asgari ücretle çalışıyor. Bu fotoğrafları görünce içim parçalandı. Kendisini aradım, dertleştim. Önümüzdeki 4 ayı rahat geçirebilmesi adına gerekli yardımı yaptım. Ama bu mesajı vermek istiyorum. Zor günlerden geçiyor olabiliriz ama kâr eden süpermarket zincirlerinin halktan kazandığını halka vermesi lazım. Yanında çalışan işçilere sahip çıkması lazım. Gulabi kardeşimiz bu işin başlangıcı olsun, hep beraber dayanışma içinde zorlukları aşalım."