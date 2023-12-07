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        Haberler Dünya Adalet Bakanı Tunç'tan yargı reformu açıklaması

        Adalet Bakanı Tunç'tan yargı reformu açıklaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi sürecine ilişkin konuştu. Tunç "Burada bir savaş suçu işlendiği dünyanın kabulü. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin elinde yeterli delil var" açıklamasında bulundu. Bakan Tunç Kavala ziyaretine yönelik ise "Türk yargısı tarafından verilen bir kesin hüküm söz konusu tabii başından beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tavrı da belli orada nasıl bir siyasi süreç işlediğinde hep beraber görüyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 11:23 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:08
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        Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsriail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik "BM Soykırım Sözleşmesi’ndeki bütün unsurların gerçekleştiğini görüyoruz. Burada savaş suçu işlendiği bütün dünyanın da kabulü. Bebeklerin katledildiği bir dünyada insan haklarından bahsetmek mümkün değil" dedi.

        Bakan Tunç ayrıca "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin elinde yeterli delil var" açıklamasında bulundu.

        Bakan Tunç 'reform' olarak adlandırılan yasa paketine ilişkin de konuştu. Bakan Tunç paketin 88 değil, 67 maddeden oluştuğunu ve içerisinde farklı konuları barındırdığını söyledi. Pakette, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği maddelerin yanı sıra kadınların soyadı kullanımı gibi çeşitli konuların da yer aldığını söyledi.

        Bakan Tunç "Vatandaşlar için önemli başlıkların bulunduğu paket netleşmedi. Daha gruba gitmedi. Külliye’den gruba gittiğinde çıkar o. Seçim atmosferine sarkmadan, bu senenin sonuna doğru tamamlanacak ve Ocak ayı içerisinde açıklanacak" dedi.

        Bakan Tunç ayrıca "Milletvekillerimiz buna ekleme yapabilir ya da kaldırabilir. Takdir onların. Suç işleyenin yanına kalmaması lazım. 2 yılın altında ceza alan birisi hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye olmuş oluyor. Bu yüzden denetimli serbestlik süresine oran getirerek. Yani 1 ay en azından ceza evinde kalması gerekir diye düşünüyoruz. 2 yıl ceza alan birisinin en az 9 - 9,5 ay gibi bir süre ceza almasının önemli olması gerektiğini düşünüyoruz. Cezası 5 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde kalma olacak ki cezaların en önemli özelliği caydırıcı olmasıdır" diye ekledi.

        Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü'nün Osman Kavala'yı ziyaretine yönelik de açıklamada bulunan Bakan Tunç "Türk yargısı tarafından verilen bir kesin hüküm söz konusu tabii başından beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tavrı da belli orada nasıl bir siyasi süreç işlediğinde hep beraber görüyoruz"dedi.

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