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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, öğle saatlerinde ise tamamında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin beklendiği belirtildi.

HIZI 90 KM'Yİ BULACAK UYARISI DHA'da yer alan habere göre fırtınanın etkisini arttırarak, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi. REKLAM

DİKKATLİ OLUN UYARISI Çatı uçması, olası kazalar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulunuldu.

YARIN BOZCAADA VE GÖKÇEADA SEFERLERİ İPTAL AA'da yer alan habere göre Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan arabalı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.