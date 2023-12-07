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        Haberler Magazin Zeki Müren, yapay zekâyla anıldı

        Zeki Müren, yapay zekâyla anıldı

        Zeki Müren, bağışçısı olduğu TEV tarafından anıldı. Müren'in 92'nci yaşına özel yapay zekâyla oluşturulan bir video hazırlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 08:45 Güncelleme: 07.12.2023 - 08:45
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        • 1

          Zeki Müren, namı-ı diğer 'Sanat Güneşi', yaşasaydı 6 Aralık'ta 92 yaşına girecekti.

        • 2

          Zeki Müren, bütün servetini, sağlığında TEV (Türk Eğitim Vakfı) ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bırakmıştı.

        • 3

          TEV, sanatçının 92'nci yaş günü için yapay zekâyla oluşturulan bir kliple andı.

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          Zeki Müren'in yapay zekâyla oluşturulan fotoğrafları, 'Rüyalarda Buluşuruz' adlı şarkı eşleğinde kliplendirildi.

        • 5

          6 Aralık 1931'de dünyaya gelen Zeki Müren'in vefatının sonra oluşturulan TEV Zeki Müren Burs Fonu’ndan bugüne kadar Türkiye genelinde 4 binden fazla öğrenciye burs verildi.

        • 6

          Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, Zeki Müren ile ilgili şunları söyledi: Türk müziğinin unutulmaz ismi, kıymetli bağışçımız Zeki Müren’i 92’nci yaş gününde sevgi ve saygıyla anıyoruz. O sadece müziğiyle değil, aynı zamanda ülkemizin gençlerine, eğitime verdiği desteklerle hafızalarımızda yaşayan bir sanat ikonudur. İlham ve umut olduğu gençlerimiz adına ona ne kadar teşekkür etsek az. Eşsiz müziğini her duyduğumuzda gönlümüzde kavuştuğumuz Zeki Müren’i sevgi ve saygıyla anmaya, benzersiz sanatını ve ismini daima yaşatmaya devam edeceğiz.

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